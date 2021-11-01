Mert Baki yemeksepeti yeni CEO'su kimdir kaç yaşında?

Türkiye'nin en çok tercih edilen yemek sipariş platformu yemeksepeti'nin kurucusu ve CEO'su Nevzat Aydın CEO'luk görevinden ayrıldı yerine Mert Baki geldi. Peki Mert Baki kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte yemeksepeti'nin yeni CEO'su Mert Baki hakkında merak edilenler...

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Yemeksepeti'nin kurucusu ve CEO'su Nevzat Aydın, Yemeksepeti'ndeki CEO'luk görevinden ayrıldı. Nevzat Aydın, Yemeksepeti'ndeki CEO'luk görevini Mert Baki'ye devrediyor. Şirketin yeni CEO ise Yemeksepeti'nin şimdiki Chief Business Development Officer'ı Mert Baki olacak.

Mert Baki kimdir: Mert Baki, Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra İTÜ’de Elektrik Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamlayıp devamında da Sabancı Üniversitesi MBA yüksek lisans programını bitirmiştir. Florida ve Stanford Üniversitelerinde Business Strategy alanlarında eğitim programlarına katılan Mert Baki, profesyonel iş hayatına ARAMA Danışmanlık’ta başlamış, ardından Migros’ta iş geliştirme alanında farklı görevlerde bulunmuştur.

Mert Baki'nin Defne ve İpek adında 2 kızı vardır.

2011 yılında Yemeksepeti ailesine katıldıktan sonra şirketin tüm yeni projelerinin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi sorumluluklarını yürüten Mert Baki ayrıca Delivery Hero ailesine katılmadan önce Yemeksepeti’nin 10 ülkedeki yurt dışı operasyonlarının sorumluluğunu üstleniyordu.

Son olarak İş Geliştirme’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mert Baki, Yemek.com, Yemeksepeti Banabi ve Yemeksepeti Mahalle dahil birçok projeye liderlik ederek Yemeksepeti’nin hizmet gamının genişlemesini sağlamıştır.