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İzmir'de otomobilde vurulmuş halde bulundu! İntihar mı cinayet mi?

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İzmir'de otomobilde vurulmuş halde bulundu! İntihar mı cinayet mi?

İZMİR'in Kiraz ilçesinde, çiftçilikle uğraşan Erdem Kaynak (37), evinin önündeki otomobilinde başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Kaynak'ın cesedinin yanında bulunan telefonunda ise savaş oyunun açık olduğu öğrenildi.

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Çömlekçi Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan ve bekar olduğu öğrenilen Erdem Kaynak, birlikte yaşadığı annesi Saniye Kaynak tarafından, dün saat 23.00 sıralarında evlerinin önünde park halindeki otomobilinde kanlar içinde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaynak'ın başından tabancayla vurularak öldüğü belirlendi.

Jandarma ekipleri, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu konusunda çalışmalarını sürdürürken, suç aleti tabanca ise araçta bulunamadı. 

 Kaynak'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan, Kaynak'ın cesedinin yanında  bulunan telefonunda internette online oynanan 'Pubg' adlı sanal savaş oyunun açık olduğu öğrenildi.

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