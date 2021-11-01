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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Ekrem İmamoğlu'na mülteci rakamı tepkisi! İstanbul'un asıl mülteci sayısı kaç?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Ekrem İmamoğlu'na mülteci rakamı tepkisi! İstanbul'un asıl mülteci sayısı kaç?

İstanbul'un mülteci sayısını 2,5 milyon olarak açıklayan Ekrem İmamoğlu'na İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. " İstanbul ile ilgili istatistiki bilgi verirken resmi rakamlara göre açıklama yapılmalıdır." diyen Yerlikaya Göç İdaresi'ne göre İstanbul'daki mülteci sayısı sayısını açıkladı.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, İstanbul'daki göçmen sayısını 1 milyon 179 bin olarak duyurdu. Yerlikaya şunları söyledi: "İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğü verilerine göre 1 Kasım 2021 itibarıyla, 535.025 geçici koruma kapsamında Suriyeli 644.726 ikamet izinli farklı uyruklarda olmak üzere Toplam 1.179.751 yabancı bulunmaktadır." 

Yerlikaya Ekrem İmamoğlu'nun 2,5 milyon olarak açıkladığı rakama tepki göstererek "2021 yılında düzensiz göçle mücadele kapsamında 52.083 yabancıya işlem yapılmış 19.294 yabancı ülkesine geri gönderilmiş 26.319 yabancı ise geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir. İstanbul ile ilgili istatistiki bilgi verirken resmi rakamlara göre açıklama yapılmalıdır." dedi.

Ekrem İmamoğlu ne demişti?

Almanya'ya İşgücü Göçünün 60.Yılı Etkinliklerinde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu "Şu anda 2,5 milyona yakın, İstanbul'a yerleşmiş ama sığınmacı ama mülteci ama oturma izni almış insanla karşı karşıya" dedi.

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