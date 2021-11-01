İHA saldırıları sonrası ABD Başkanı Biden'den kritik açıklama: Karşılık vereceğiz

İTALYA'nın başkenti Roma'daki G-20 zirvesi sonrası açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, toplantılarının verimli geçtiğini belirterek, Suriye'de Irak sınırındaki ABD güçlerine yapılan İHA saldırılarına karşılık vereceklerini söyledi.

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İTALYA'nın başkenti Roma'daki G-20 zirvesine katılan ABD Başkanı Biden, zirve sonrasında basın toplantısı düzenledi.

Zirve kapsamında çok verimli görüşmeler yaptığını belirten Biden, "(İngiltere) Başbakan Johnson, (Almanya) Başbakan Merkel ve (Fransa) Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığımız toplantıda İran'ı nükleer silah elde etme konusunda engellemenin en iyi yolunun diplomasi olduğuna yönelik inancımızı yineledik" ifadelerini kullandı.

Biden, üç liderle İran'ı ciddi ve iyi niyetle müzakereleri yeniden başlatması konusunda teşvik etmenin yollarını da ele aldıklarını kaydetti.

Bir gazetecinin kasım sonuna kadar anlaşmaya dönmezse İran'a yönelik bir yaptırım olup olmayacağına ilişkin sorusuna Biden, "Bu konunun nasıl çözüleceği bu anlaşmanın ilk haline ortak olan dostlarımızın bizim yanımızda olmalarına, (İran) dönmediği takdirde ekonomik bir bedel ödeme konusunda istekli olmalarına ve eylemlerine bağlı olacak" yanıtını verdi.