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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

NASA'dan uzaylı açıklaması: Bir plan yapmamız gerekiyor

NASA'dan uzaylı açıklaması: Bir plan yapmamız gerekiyor

AMERİKAN Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinde (NASA) görev yapan üst düzey bilim insanları tarafından uzaylılarla ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Bilim insanları eğer uzaylıların varlığını keşfeder ve onlarla karşılaşırsak bu durumda ne yapacağımıza dair bir plan yapılması gerektiğini söyledi.

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AMERİKAN Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) baş bilim insanı James Green'in baş yazarlığını yaptığı Nature dergisinde yayınlanan yeni bir makale uzaylılar hakkındaki araştırmaların yanıltıcı olmayan bir şekilde raporlanması hakkında araştırmacılara çağrıda bulundu.

Çalışmanın yazarları dünya dışı varlıklarla iletişime geçilmesi halinde halkın nasıl bilgilendirileceği, neler yapacağı konusunda planların oluşturulması gerektiğinin altını çizdi:

"Uzayda yaşam bulma hedeflerimize gittikçe daha da yoğunlaşıyoruz. Eğer böyle bir şey mümkün olursa bu kanıtların insanlara nasıl aktarılacağı konusunda bir plan yapmamız kesinlikle gerekiyor."

Açıklamalar yedi aşamalı ölçek sonrası yapılıyor

Green ve diğer yazarlara göre keşfedilebilecek herhangi bir kanıtın değerlendirilmesi ve halka duyurulması için 'CoLD' isimli yedi aşamalı bir ölçekten geçmesi gerekiyor.

Biyolojik moleküller gibi yaşam imzalarının keşfedilmesi, Dünya ile alakası olmadığının bulunması, bağımsız bir biyolojik imzaya sahip olmaması gibi şartlar bu aşamalar arasında yer alıyor.

Uzmanlara göre bu aşamaların hepsi doğrulandığında halka uzaylı yaşamı hakkında bilgi vermek doğru olacaktır.

Green, bununla ilgili, "Bu ölçek bize Dünya dışı yaşamı aramada yardımlar sağlayacaktır ve aradığımız kanıtlarda nelere bakmamız gerektiğini gösterecektir" ifadelerini kullandı.

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