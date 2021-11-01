Netflix'in fenomen dizisi Squid Game'nin kripto parasıyla 30 milyar dolar buhar oldu

Netflix'in fenomen dizisinden ilham alınarak oluşturulan Squid Game kripto parası önce 2861 dolara fırladı. Toplam piyasa değeri 30 milyar dolara yaklaştı. Ardından değeri 5 dakika içinde sıfırlandı ve alım-satımı durdu. Bu esnada projenin sosyal medya hesapları ve sitesi de kapandı.

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Netflix'in ünlü dizisi Squid Game'den ilham alınarak yaratılan Squid Game kripto parasında büyük bir vurgun yaşandı. Yaratıcıları SQUID kripto parasıyla oluşturulacak platformda Squid Game oyunlarının online olarak oynanacağını bildirmişti. Açıklanan projeye göre yarışmalarda toplanan paranın yüzde 90'ını kazanan kalanını ise geliştiriciler alacaktı.

Squid Game dizisinin popülaritesinin artmasıyla SQUID kripto parasının değeri de arttı. Bir ay önce 0.012 dolar değerinde olan SQUID önceki gün 37 dolara yükseldi. 2 gün önce ise insanların söz konusu kripto paralarını satamadıklarına dair ihbarlar gelmesi üzerine çeşitli platformlarda projenin bir dolandırıcılık vakası olabileceği uyarısında bulunuldu.

Bir anda fırladı

Bu uyarıların ne kadar haklı olduğu da anlaşıldı. Sabah 9.00'da 37 dolar civarında seyreden SQUID, 12.35'te 2 bin 861 dolara fırladı. Ardından 5 dakika içerisinde 0.0008 dolara geriledi. Bu esnada projenin sitesi ve sosyal medya hesapları kapandı. Alım-satım imkansız hale geldi. Böylece yatırımcıların ellerindeki SQUID kripto paralarının değeri sıfırlanmış oldu.