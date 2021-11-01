POMEM polislik sonuçları ne zaman 2021 açıklandı mı?

POMEM sözlü mülakat sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 27. Dönem POMEM sonuçları için yeni açıklama yaptı. Peki POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak, POMEM sonuçlarına nereden bakılacak?

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POMEM sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı sorusu binlerce polis adayının gündeminde. Mülakata dahil olan binlerce polis adayı ve yakınlarının gündemindeki POMEM sonuçları için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi. Günler öncesinden başvuru sürecini tamamlayıp mülakatlara katılım sağlayan adaylar için açıklama yapan Bakan Soylu, sonuçların ilan edileceği tarih hakkında bilgi verdi. İşte, 27. Dönem POMEM sonuçlarında son durum...

POMEM sonuçları ne zaman açıklanır: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik toplantısının ardından AK Parti Tokat İl Başkanlığı’nın düzenlediği Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

Toplantıda gençlerden Polis Meslek Yüksek Okulu (POMEM) mülakatlarıyla ilgili gelen soru üzerine Bakan Soylu mülakat sonuçlarının 2 gün içinde açıklanacağını belirterek "Galiba 20nin üzerinde polis okulunda sınavlar yapıldı. İlk önce KPSS belirlendi. Sonra ön sağlık, sonra spor, ardından da mülakatlar. Şimdi çok doğal olarak bunların hepsi bir süreç. Siz girdikten sonra da giremeyenlerin çeşitli sebeplerden dolayı, pandemi olması dolayısıyla onlara da hak verdik. Eylülün ilk haftası bitti mi mülakatlar. Zannediyorum 2 gün içinde açıklanacak mülakatlar" dedi.

Sınav sonuçları açıklandığı zaman Polis Akademisi Başkanlığı'nın aşağıda yer alan duyurular ekranından mülakat sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

POMEM DUYURULAR EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.