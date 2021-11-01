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Aksaray'da 40 milyon lira değerinde zenginleştirilmiş saf alüminyum maddesi ele geçirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Aksaray'da 40 milyon lira değerinde zenginleştirilmiş saf alüminyum maddesi ele geçirildi

AKSARAY'da nükleer enerji, füze imalatı ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 16 kilogram zenginleştirilmiş saf alüminyum maddesi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. 16 kilogram saf alüminyumun piyasa değerinin yaklaşık 40 milyon TL olduğu öğrenildi.

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AKSARAY İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması ve el değiştirmesi' suçu kapsamında kentte saf alüminyum satılacağı yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı.

Operasyon kapsamında merkeze bağlı Ekecikşeyhler köyünde T.Y.'nin (48) kullandığı araç durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada 4 külçe halinde 16 kilogram zenginleştirilmiş saf alüminyum maddesi ve 1 silah ele geçirilirken T.Y. gözaltına alındı.

16 kilogram saf alüminyumun piyasa değerinin yaklaşık 40 milyon TL olduğu öğrenildi.

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