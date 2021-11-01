Büyük 'Tosuncuk' Türkiye'ye iade ediliyor

ANADOLU Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebini kabul eden Uruguay adli makamlarının, Çiftlik Bank yöneticilerinden Fatih Aydın'ı Türkiye'ye iade edeceği öğrenildi.

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Çiftlik Bank’ın kurucusu ’Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın firari ağabeyi sanık ANADOLU Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebini kabul eden Uruguay adli makamlarının, Çiftlik Bank yöneticilerinden Fatih Aydın'ı Türkiye'ye iade edeceği öğrenildi.geçtiğimiz temmuz ayında Uruguay’da yakalanarak tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın suçluların iadesi talebine Uruguay adli makamlarının ilk kez cevap verdiği ve Başsavcılığın talebini kabul ettiği öğrenildi.

Fatih Aydın’ın teslim alınması için gerekli işlemlerin başlatıldığı ve Aydın’ın Türkiye’ye giriş yapacağı andan itibaren Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilerek 4 gün gözaltında kalacağı bilgisi edinildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Mehmet Aydın ve Fatih Aydın’da aralarında bulunduğu 18 sanık hakkında iki ayrı soruşturmada toplam 3 bin 802 kişi şikayetçi olmuş, hazırlanan iddianamelerde 18 sanığın "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" toplamda 23 bin 364’er yıldan 77 bin 868’er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.

İddianamede 17 şüpheli yer alıyor

Son olarak 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve yöneticileri hakkında toplamda 2 milyon 278 bin 393 lira mağduriyeti olan 130 kişinin şikayetçi olmasına ilişkin 75 sayfalık yeni bir iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede Çiftlik Bank kurucusu Aydın'ın o dönem Rus sitelerinde yaygın olan 'Çılgın Tavuklar' isimli oyundan esinlendiği, sisteme yeni katılımcıların dahil edilerek yatırılan paraların artırılması yönünde piramit satış içerikli bir sistem oluşturduğu öne sürülmüştü.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 75 sayfalık iddianamede Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Ahmet Furkan Ferman, Cafer Çolak, Cengiz Samur, Cudi Cumhur Yurdakul, Düzgün Genç, Fehmi Suat Emur, Hakan Soysal, Hakkı Cangül, Kalender Kemal, Koray Hasgül, Niyazi Karakoç, Osman Naim Kaya, Savaş Yıkılmaz, Serdal Dostdoğru ve Umeyr Karakoç'un aralarında bulunduğu 17 kişi şüpheli sıfatıyla yer almıştı.