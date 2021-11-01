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Rasim Ozan Kütahyalı yine coştu

Rasim Ozan Kütahyalı yine coştu

Futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, yine skandal sözlere imza attı. Marcao olayında süreci yöneten Fatih Terim'i överken abartılı ifadeler kullandı, kendisine de bela okudu. Programın moderatörü, "Aman dikkat et" diye uyardı.

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Beyaz TV'de futbol yorumculuğu yapan Rasim Ozan Kütahyalı yine gündemi sallayacak sözler kullandı.

Marcao-Kerem olayında Brezilyalı futbolcunun gönderilmesi için yaptığı baskıdan dolayı pişman olduğunu ifade eden Kütahyalı, "Allah benim belamı versin" dedi.

"Her yerinden öpüyorum"
Kütahyalı Fatih Terim hakkında da, "Süreci tecrübenle çok güzel yönettin hocam. Popülizme uydum. Allah benim belamı versin. Marcao, ligin en iyi stoperi. Şampiyon oluruz demiştim ama olamazmışız. Seni öpüyorum, alnından da, elinden de, her yerinden öpüyorum" dedi.

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