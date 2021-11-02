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Kızına "Anneni öldürdüm" dedikten sonra kaçtı

Kızına "Anneni öldürdüm" dedikten sonra kaçtı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, eski eşiyle barışmak isteyen Ömer D. (54), ikna edemediği çocuğunun annesi Meltem Layıker'i (44) tabancayla yaraladıktan sonra sırtından bıçaklayarak öldürdü. Ömer D. daha sonra kızına, "Ben anneni öldürdüm" diyerek evden kaçtı.

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Olay, Demetgül Mahallesi Şehit Hüseyin Açıkbaş Caddesi'ndeki bir apartmanın dairesinde meydana geldi. Eşinden boşanan Meltem Layıker, kızı B.F.D. ile yaşamaya başladı.

Evlere temizliğe giderek geçimini sağlamaya çalışan Meltem Layıker'in 2 ay önce taşındığı adrese gelen eski eşi Ömer D., barışmak istediğini söyledi. Kızlarını odaya gönderen Ömer D., Meltem Layıker ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ömer D., çocuğunun annesi Layıker'e tabancayla ateş etti. Ardından yaralı kadını sırtından bıçaklayarak, öldürdü. Ömer D., kızına annesini öldürdüğünü söyleyip evden ayrıldı.

"Anneni öldürdüm, kaçıyorum"
İhbar üzerine gelen polis, evin mutfağında yüzüstü yatan Meltem Layıker'i buldu. Evde bulunan Layıker'in kızı B.F.D. polise verdiği ifadede, babasının kendisini odasına gönderdiğini, silah sesi ve annesinin bağrışını duyduğunu, ardından da babasının yanına gelerek, "Ben anneni öldürdüm, kaçıyorum" diyerek evden çıktığını söyledi.

Gözaltına alındı
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma ile Ömer D.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Ömer D., polis merkezindeki işlemlerinin arından sorgulanmak üzere Cinayet Büro ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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