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Ali Babacan, Reza Zarrab gibi itirafçı oldu! Hadi Özışık anlatıyor

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Kemal Kılıçdaroğlu'nun akıllara zarar açıklamasını yorumladı... Ali Babacan'ın "Soros" itiraflarına dikkat çeken Hadi Özışık, Babacan için "Reza Zarrab gibi itirafçı olmuş" dedi... Özışık, Ali Babacan'ı itiraf eden şeyin ise Hakan Aygün'ün açıkladığı şemada olduğunu söyledi.... İşte Hadi Özışık'ın kendi Youtube sitesinde yaptığı o değerlendirmeler...

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CV’leri hazırlayın arkadaşlar…
Genç, zeki, akıllı, Türkiye’yi yönetmeye talip olan ya da Türkiye’yi yöneteceğine inanan gençler, Z Kuşağı, herkes; birer CV hazırlayın ve doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu’na gönderin...
Neden?..
Belki CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olursunuz!…
Ben dinlerken şaşkınlık içerisinde kaldım, aklım almadı…
Bu konuşan acaba gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu mu diye sorguladım…
Anlaşılan CHP’de cumhurbaşkanı adayı kalmamış, aday yarışması açılmış…
Baksanıza millet CV gönderip cumhurbaşkanı adayı olmak istiyormuş...
Kemal bey de bunların hiçbirine ‘hayır’ demiyormuş…
Bu ne ya?..
CV ile cumhurbaşkanı adayı mı aranır?..

Ali Babacan neden itirafçı oldu?

Ali Babacan, "Nobel ödüllü 10 iktisatçı gelse bile Erdoğan gitmeden ekonomi asla düzelmez” demiş…
“Ben gelsem de ekonomi düzelmez, Erdoğan gitmeden” diyor…
“Bu ülkede faiz ve enflasyon yüksekse sebebi Erdoğan’dır” diyor…
Bu nasıl bir kindir arkadaş!..
Bir yandan da bir itiraflarda bulunmaktan geri durmuyor Ali Babacan…
İtirafçı olmuş yani…
Aynen Reza Zarrab gibi…
“Erdoğan Soros’la çok görüştü, birinde de ben vardım yanında” diyor…
Daha önce de “Erdoğan bakanlardan boş kağıda imza alıyor, üzerine istediği kararı yazdırıyordu” demişti…
Ali Babacan niye bunları yapıyor?..
Cevabı Hakan Aygün’ün kulis haberinde…

Hakan Aygün Millet İttifakı Kabinesi'ni kurdu bile!..

Hakan Aygün “Kemal Kılıçdaroğlu kesinlikle Cumhurbaşkanı adayı” dedi…
"Birinci ağızdan duydum” deyip bir şema yayınladı…
Bu şemada “güçlendirilmiş parlamenter sistem’ yok…
Ne var bu tabloda?..
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi var...
Kemal Kılıçdaroğlu; Cumhurbaşkanı…
Meral Akşener; Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı (Başbakan gibi)…
Ali Babacan; Ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı...
Ahmet Davutoğlu; AB’den sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı…
Temel Karamollaoğlu; Teknoloji’den sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı…
Bu birinci ağız kim acaba?..
Herhalde Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başkası olamaz...

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