Türkiye 1 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 356 bin 643 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 28 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 116 milyon 486 bin 234'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 1 Kasım 2021 Pazartesi günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 643 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 28 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 29 bin 296 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Kimileri aşıdan beklenen sonucun alınamadığı kanısında. İkinci doz aşı oranı yüzde 75'i geçtiği halde vaka sayıları 30 bini aşabiliyor. Oysa aşıyla sağlanan önemli bir sonuç var. Artık hızlı tırmanışlar ve pikler görmüyoruz. Dramatik seyir yerine stabil, kontrolü kolay bir seyir var" değerlendirmesinde bulundu.