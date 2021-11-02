BIST 1.536
DOLAR 9,55
EURO 11,09
ALTIN 551,07
HABER /  DÜNYA

İngiltere Başbakanı Johnson'ın kardeşi: Büyük büyükannemiz Türk bir tüccara köle olarak satılmış

İngiltere Başbakanı Johnson'ın kardeşi: Büyük büyükannemiz Türk bir tüccara köle olarak satılmış

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un ablası, gazeteci Rachel Johnson, büyük büyükannesinin Çerkes sürgününde Türk bir tüccara köle olarak satıldığını ortaya çıkardı.

Abone ol

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un ablası olan gazeteci Rachel Johnson, büyük büyükannelerinin Çerkes sürgünü sırasında Türk bir tüccara köle olarak satıldığını, fakat bu duruma üzülmediğini ve bulundukları yere bu sayede geldiklerini duyurdu.
 
47 yaşındaki İngiltere Başbakanı Johnson Türk kökeniyle de biliniyor. Johnson, Damat Ferit Paşa hükümetinde İçişleri Bakanlığı yapan Ali Kemal Bey'in torununun oğlu.
 
İstanbul'da zengin tüccara satılmış

The Times gazetesinin haberine göre, Çerkeslerin sürgün edilmesinden sonra atalarının Türkiye'ye sığındığı bilgisini veren Rachel Johnson, büyük büyükannesi Hanife Feride'nin İstanbul'da Ahmet Hamdi'ye köle olarak satıldığını belirtti. Rachel Johnson'a göre, Hanife Feride satıldığında henüz 13 yaşındaydı.

Kardeşi dünya lideriymiş
 
Rachel Johnson, evliliğin büyük büyükannesinin 'bahtını açtığını', 'büyük torununun dünya lideri olduğunu' ve karşılaştıklarına üzülmediğini dile getirdi.

"Yoksul bir köyde kalmadıkları için niye ağlayayım ki?"
 
Rachel Johnson, büyük büyükannesinin İstanbul'da babası tarafından zengin bir tüccara satıldığını kaydederek, şöyle devam etti:
 
"Çerkes bir ailenin Karadeniz kıyısındaki yoksul bir köyde kalmasından ziyade kızını İstanbul’da zengin bir tüccarla evlendirmesi onların bugünkü konumlarına ulaşmaları yönünden epey önemli. Yani Karadeniz kıyısında yoksul bir köyde kalmadıkları için niye ağlayayım ki? Torunu, gelecekte dünya lideri olacak bir siyasetçiyi dünyaya getirdi."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
65 ile yağmur geliyor! Sarı ve turuncu alarm: Meteoroloji saat verip uyardı İstanbul İzmir Ankara Antalya Bursa
Foto Galeri 65 ile yağmur geliyor! Sarı ve turuncu alarm: Meteoroloji saat verip uyardı İstanbul İzmir Ankara Antalya Bursa Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan katılmayacağını duyurdu Ekrem İmamoğlu katılıyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan katılmayacağını duyurdu Ekrem İmamoğlu katılıyor!
Semra Dinçer çocukları var mı oğlu Adil Can Demirel kimdir yaşı kaç?
Semra Dinçer çocukları var mı oğlu Adil Can Demirel kimdir yaşı kaç?
Sivas'ta annesine gelen mesajı görünce dehşet saçtı! Kanlar içinde bıraktı
Sivas'ta annesine gelen mesajı görünce dehşet saçtı! Kanlar içinde bıraktı
Semra Dinçer dizileri hangisi İstanbullu Gelin Reyhan karakteri ile büyüledi
Semra Dinçer dizileri hangisi İstanbullu Gelin Reyhan karakteri ile büyüledi
Bulgaristan göçmen akınına karşı Türkiye sınırına 350 askerini gönderdi
Bulgaristan göçmen akınına karşı Türkiye sınırına 350 askerini gönderdi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron İngiltere'ye 24 saat süre verdi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron İngiltere'ye 24 saat süre verdi
Aytuğ Atıcı CHP'nin HDP formülünü açıkladı: Uygun aday bulursak...
Aytuğ Atıcı CHP'nin HDP formülünü açıkladı: Uygun aday bulursak...
6 Rus casus yakalandı! MİT'ten nefes kesen operasyon
6 Rus casus yakalandı! MİT'ten nefes kesen operasyon
Ahmet Hakan Bülent Arınç'ı kızdıracak! 'Tek derdi ciddiye alınmak'
Ahmet Hakan Bülent Arınç'ı kızdıracak! 'Tek derdi ciddiye alınmak'
Kızına "Anneni öldürdüm" dedikten sonra kaçtı
Kızına "Anneni öldürdüm" dedikten sonra kaçtı