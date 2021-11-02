Almanya’da Türk dönerci cinneti! Arabasıyla ilkokul öğrencilerini ezdi 1 çocuk öldü 2 çocuk yaralı

ALMANYA’nın Eschwege kentinde ilkokul çocuklarına arabayla çarpan kişinin 30 yaşındaki Türk dönerci olduğu ve kasıtlı olarak çocukları hedef seçtiği belirlendi. 8 yaşındaki bir kız ölürken, 7 ve 8 yaşındaki iki kız da yaralanmıştı. Saldırgan dönercinin psikolojik sorunları olduğu belirtiliyor.

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Almanya’nın Eschwege kentine bağlı Witzenhausen'da kullandığı arabayla ilkokul çocuklarının arasına dalan ve 8 yaşındaki kız çocuğu Imke’yi öldüren, 7 ve 8 yaşındaki diğer iki kız çocuğunu yaralayan sürücünün bir Türk olduğu ortaya çıktı.

Ağabeyinin döner büfesinde çalışan 30 yaşındaki Türk'ün, kasıtlı olarak çocukların üzerine arabayı sürdüğü belirtiliyor. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen ve daha önce çeşitli cezalar nedeniyle ehliyetini veren Türk gencinin, çocuklara bilerek çarptığını anlatan görgü şahitleri ortaya çıktı.

Savcılık: Kasten yaptı

Savcılık, kasten adam öldürme, tehlikeli şekilde yaralama ve tehlikeli saldırı suçlarından soruşturma başlattı. Alman bir kız arkadaşı olan ve şu anda işsiz olduğu belirtilen Türk gencinin psikiyatri kliniğine kaldırıldığı açıklandı.

Olayda herhangi bir şekilde, aşırılık ya da terör ihtimali bulunmadığı, saldırganın ise çelişkili ifadeler verdiği belirtiliyor. Kentte ise bu olaydan sonra oldukça karamsar bir hava var.