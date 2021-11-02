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Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan'dan 'Avrupa' itirafı: 'Bize çatışmayı kesmeyin' dediler

Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan'dan 'Avrupa' itirafı: 'Bize çatışmayı kesmeyin' dediler

Bölücü terör örgütü PKK elebaşlarından Duran Kalkan, Avrupa ülkelerinden emir aldıklarını itiraf etti. Arkalarında Avrupa'nın olduğunu itiraf eden Duran Kalkan, "Avrupa, 'Ateşkes ilan etmeyecek, savaşı sürdüreceksiniz' diye bize defalarca dayatmalarda bulundu." dedi.

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Bölücü terör örgütü PKK elebaşlarından Duran Kalkan, Avrupa ülkelerinin kendilerine 'çatışmayı kesmemeleri' yönünde talimat verdiğini söyledi.

Arkalarında Avrupa'nın olduğunu itiraf eden Duran Kalkan, "Avrupa, 'Ateşkes ilan etmeyecek, savaşı sürdüreceksiniz' diye bize defalarca dayatmalarda bulundu." dedi. 

PKK elebaşı, "Bu dayatma açık oldu-gizli oldu, sözle oldu-fiiliyatla oldu ama bize dayatılan çatışmaydı, çözümsüzlüktü. Biz hiçbir devletten bir çözüm dayatması, çözüm programı, çözüm projesi görmedik." ifadelerini kullandı.

Baydemir'den skandal açıklama

Öte yandan, Kırmızı bültenle aranan ve yurt dışına kaçan HDP'li eski vekil Osman Baydemir de skandal bir açıklamada bulundu. HDP'li Baydemir, Türkiye 'işgalci' olmakla suçladı.

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