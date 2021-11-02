Semra Dinçer eşi kimdir evli mi oğlunun babası kimdir?

Başta İstanbullu Gelin ve Kuzey Güney olmak üzere birçok diziye oyunculuğu ile renk katmış oyuncu Semra Dinçer 56 yaşında öldü. Semra Dinçer'in ölüm nedeni akciğer kanseri olarak açıklandı. Son 2 yıldır kanser ile savaşan usta oyuncunun 27 yaşında oyuncu olan Adil Can Demirel adında oğlu var. Peki Semra Dinçer evli mi, eşi kimdir?

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Oyunculuğu ile büyük beğeni toplayan ve oynadığı dizilerde performansı ile seyirciden tam not alan usta oyuncu Semra Dinçer 56 yaşında akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Kuzey Güney dizisinde anne Handan rolü ile akıllara kazınan, İstanbullu Gelin dizisindeki Reyhan performansı ile alkış toplayan ve son olarak Kırmızı Oda dizisinde Hikmet rolü ile seyirci karşısına çıkan Semra Dinçer'in hayatı merak konusu oldu. Peki Semra Dinçer kimdir, aslen nereli, eşi ve çocukları var mı? İşte Semra Dinçer'in dizileri ve hayatı...

Cenaze töreni: Semra Dinçer bugün öğlen Ankara Sincan’daki Osmaniye Köyü Camisi’nde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Haluk Levent duyurmuştu: Haluk Levent, "Akciğer kanseriydi. 2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik. Sadece S.D olarak yazmıştık. Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı. Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Semra Dinçer'in 27 yaşında oğlu Adil Can Demirel, devlet tiyatrosu oyuncusudur.

Semra Dinçer, 1965 Ankara doğumlu. Oyunculuk eğitimi almayan Semra Dinçer "alaylı" diye tabir edilen işin mutfağında yetişmiş, birçok dizi ve sinema filminde roller almış, başarılı bir performans sergilemiştir. Kuzey Güney dizisinde Handan Tekinoğlu karakterini canlandırmıştır.

Kameralar karşısına ilk kez 1984 yılında ‘Köşe Dönücü’ adlı dizi ile geçen güzel oyuncu, Kaybolan Yıllar, Martılar ve İstanbul, Cinayet Masası, Yolun Sonu, Geniş Zamanlar, Kavak Yelleri, İstanbullu Gelin gibi pek çok yapımda da yer almıştır.

Başarılı oyuncu son olarak ise TV 8 ekranlarında yayınlanmakta olan ‘Kırmızı Oda’ adlı dizide Hediye’nin biyolojik annesi Hikmet karakterine hayat verdi.

Evlatlıktan reddederim: Semra Dinçer daha önce bir röportajında mesleği ile ilgili şunları söylemişti:

Oğlum oyuncu olmak isteyince ‘Evlatlıktan reddederim’ dedim. “Görmedin mi neler yaşadık neler çektik? Nasıl kendine böyle bir hayat çizersin? Başka bir işin olsun, bunu zevk için yap. Düzenli bir gelirin olsun. Çok inişli çıkışlı bir hayat” dedim. Ee iş var, yok. Bir insanın en temel ihtiyacı barınma, korunma ve yemektir. Bunları yapamıyor hale geliyorsunuz. Ev kiramı veremediğim oldu. Ay sonunu nasıl getireceğim diye kara kara düşündüğüm de çok oldu. Ben oğlumu turnelerde otobüslerde büyüttüm. 21 yaşındaydım oğlumu doğurduğumda Biz daha şanslıydık, oyuncu sayısı daha azdı, bu kadar okul yoktu. İşin gerçekten niteliği, niceliği vardı. Zorluk yaşasın istemedim”