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NBA'de Furkan Korkmaz 15 sayı attı 76ers kazandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
NBA'de Furkan Korkmaz 15 sayı attı 76ers kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, 113-103 kazandıkları Portland Trail Blazers maçında 15 sayı, 5 asistle oynadı.

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NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi. All-star pivotu Joel Embiid'den yoksun sahaya çıkan 76ers, Seth Curry'nin 23 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve Georges Niang'ın 21 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ürettiği maçta Trail Blazers'ı yendi.

Ev sahibi 76ers'ta Furkan Korkmaz 15 sayı, 5 asist, Andre Drummond ise 14 sayı, 15 ribaunt, 7 asist, 5 top çalmalık katkı sundu.

Trail Blazers cephesinde Damian Lillard 20 sayı, 10 asist, 7 ribaunt, Norman Powell 22 sayı ve C.J. McCollum 20 sayıyla maçı tamamladı.

Cedi, Hornets potasına 13 sayı attı

Cleveland Cavaliers, Jarrett Allen'ın 24 sayı, 16 ribaunt, 3 blok ve Lauri Markkanen'in 21 sayı, 8 ribaunt, 3 blokluk performansı sayesinde Charlotte Hornets deplasmanından 113-110 galip ayrıldı.

6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Cavaliers'ta oyuna sonradan dahil olan Cedi Osman da 13 sayı, 2 asist üretti.

Hornets'ta 30 sayı, 7 ribaunt, 6 asistle sahanın en etkili ismi olan LaMelo Ball ve 23 sayı, 6 ribauntla mücadele eden Terry Rozier'in gayreti galibiyete yetmedi.

Sonuçlar

Indiana Pacers-San Antonio Spurs: 131-118

Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers: 110-113

Philadelphia 76ers-Portland Trail Blazers: 113-103

Atlanta Hawks-Washington Wizards: 118-111

New York Knicks-Toronto Raptors: 104-113

Boston Celtics-Chicago Bulls: 114-128

Memphis Grizzlies-Denver Nuggets: 106-97

Minnesota Timberwolves-Orlando Magic: 97-115

Los Angeles Clippers-Oklahoma City Thunder: 99-94

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