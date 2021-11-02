Elon Musk'ın restine Birleşmiş Milletler'den yanıt geldi! Musk servetini verecek mi?

BM'den Elon Musk'a servetinin bir kısmını bağışlayıp açlığı sona erdirme çağrısı gelmişti. Musk bunun kanıtlanması halinde Tesla hisselerini bile satabileceğini duyurmuştu. BM'den bu restin üzerine bir açıklama daha geldi.

Abone ol

BM Dünya Gıda Programı Başkanı'nın ultra zenginlere yönelik çağrısına, "açlığı çözeceğini kanıtlarsa parayı veririm" diyen Elon Musk'a yanıt geldi. Başkan David Beasley, "6 milyar dolar, 42 milyon insanı açlığın eşiğinden kurtaracak" dedi.

Tesla CEO’su Elon Musk’ın, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Genel Müdürü David Beasley’in açıklamasının ardından 6 milyar dolarlık Tesla hissesini satacağını ve geliri, dünyadaki açlığı nasıl çözeceğini gösterebilirse WFP’ye bağışlayacağını belirtmesinin ardından Beasley’den yanıt geldi.

Beasley, “Bu, Falcon Heavy uzay aracı kadar karmaşık değil, ama en azından konuşmamak için çok fazla tehlikede” dedi.

Geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Genel Müdürü Beasley yaptığı açıklamada, ABD merkezli Tesla firmasının CEO’su Elon Musk, Amazon’un kurucusu ve sahibi Jeff Bezos ile birkaç milyarderleri daha açlığı sona erdirmek için “tek seferlik” bir adım atmaya çağırmıştı.

Musk ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 6 milyar dolarlık Tesla hissesini satacağını ve geliri, paranın dünyadaki açlığı nasıl çözeceğini gösterebilirse WFP’ye bağışlayacağını kaydetmişti.

Kanıtlanırsa hisselerimi satarım

Musk, “WFP, 6 milyar doların dünyadaki açlığı nasıl çözeceğini tam olarak açıklayabilirse, Tesla hissesini hemen şimdi satacağım ve bunu yapacağım. Fakat açık kaynak muhasebesi olmalı, böylece halk paranın nasıl harcandığını tam olarak görebilir” ifadeleriyle yanıt vermişti.

Elon Musk’ın açıklamasının ardından WFP Genel Müdürü Beasley, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 6 milyar doların dünyadaki açlığı çözmeyeceğini fakat birçok problemin çözülmesine yardımcı olacağını kaydetti.

Beasley, “6 milyar dolar dünyadaki açlığı çözmeyecek, fakat jeopolitik istikrarsızlığı, toplu göçü önleyecek ve 42 milyon insanı açlığın eşiğinden kurtaracak. Corona virüsü, savaş ve iklim krizleri nedeniyle eşi görülmemiş bir kriz ve kusursuz bir fırtına” ifadelerini kullandı.

Uzay aracı kadar karmaşık değil

Ayrıca açıklamasında, konuyu tartışmak için Musk’a görüşme teklif eden Beasley, “Hadi konuşalım. Bu, Falcon Heavy uzay aracı kadar karmaşık değil, ama en azından konuşmamak için çok fazla tehlikede. Bir sonraki uçuşta seninle olabilirim. Duyduklarını beğenmezsen beni dışarı at” ifadelerini aktardı.

Musk’a, güvenmesi için incelemelerde bulunabileceğini belirten Beasley, “Şeffaflık ve açık kaynak muhasebesi için sistemlere sahip olduğumuz konusunda sizi temin ederim. Ekibiniz, bunlardan tamamen emin olmak için bizi inceleyebilir ve bizimle birlikte çalışabilir” dedi.

Serveti büyüyor

Tesla’nın geçtiğimiz hafta aldığı büyük bir siparişin ardından ünlü milyarder Musk’ın serveti de büyük oranda arttı. Son artıştan sonra Musk, ünlü yatırımcı Warren Buffett’in servetinin üç katına sahip oldu.

Ayrıca Musk, 302 milyar dolarlık serveti ile doğum yeri olan Güney Afrika’nın gayri safi yurt içi hasılasını da geride bıraktı.