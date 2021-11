Mansur Yavaş 'Ankaralıyı zengin edecek' Bir kilo et, bir ekmek, öğrenciye servis parası...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş "Amacımız Ankaralıyı zengin etmek" diyerek yapacağı yeni yardımları açıkladı.

Saygı Öztürk, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüşmesi köşesine taşıdı. Öztürk, Mansur Yavaş'ın “Desteklenebilecek en güzel şey tarımdır. Amacımız Ankaralıyı zengin etmek. Kimse yatağa aç girmesin istiyoruz” dediğini ifade etti.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk bugünkü köşe yazısında Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile görüşmesini aktardı.

Öztürk yazısında "Belediyenin 153 hattına telefonla yapılan dilek ve şikayetleri Mansur Bey mutlaka okuyor, vakit buldukça başvuranları telefonla da arıyor."dedi ve şunları ifade etti:

Yavaş, 17 bin çiftçiye tohum hibe etti. Gelecek yıl üreticiye mazot desteği sağlayacak. Yoksula her ay 1 kilo et, günde 1 ekmek projesine ise 40 bin kişi başvurdu. Mansur Yavaş, “Desteklenebilecek en güzel şey tarımdır. Amacımız Ankaralıyı zengin etmek. Kimse yatağa aç girmesin istiyoruz” dedi.

Her ay bir kilo et, öğrenciye servis

Yılbaşından itibaren Mansur Yavaş’ın yeni bir projesi uygulamaya konulacak. Sosyal yardım alan her aileye ilk etapta her ay birer kilo et, günde bir ekmek yardımı yapılacak, hane halkının kalabalık olması halinde ekmek sayısı artırılacak. Şu anda bundan yararlanmak isteyenlerin sayısı 40 bine ulaştı. Bununla sınırlı kalınmayacak. Ocak ayından itibaren 20 bin öğrencinin servis parası ödenecek. Öğrencinin okulu, ev adresiyle ilgili işlemleri yapıldı. Bunlar gelecek yılın bütçesine konuluyor. Mansur Yavaş, “Hiçbir çocuk eğitimden mahrum kalmasın. Hiç kimse yatağa aç girmesin istiyoruz” dedi.