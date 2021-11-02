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Bartın'da denizde hamsi bolluğu! Kasa kasa çıktı: Ücretsiz dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bartın'da denizde hamsi bolluğu! Kasa kasa çıktı: Ücretsiz dağıtıldı

Karadeniz’de Amasra açıklarında avlanan balıkçılar teknelerini hamsiyle doldurdu. Tarlaağzı Balıkçı Barınağına yanaşan teknelerdeki tonlarca hamsi saatler süren çalışmalar sonucu önce kasalara sonra kamyonlara yüklendi.

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Karadeniz’de hamsi avına çıkan balıkçı teknelerinin ağları Amasra açıklarında tonlarca hamsiyle doldu. Ağlarına dolan hamsileri ambarlarına çeken balıkçı tekneleri gecenin geç saatlerinde Bartın’ın Amasra ilçesine bağlı Tarlaağzı Balıkçı Barınağına yanaştı. Tonlarca hamsi yüklü onlarca teknenin yanaştığı barınakta balıkçı teknelerinde görevli tayfaların mesaisi sabahın ilk saatlerine kadar sürdü. Önce kasalara alınan hamsiler daha sonra buzlanarak kamyonlara yüklendi.

Amasra açıklarında avladıkları tonlarca hamsi ile balıkçı barınağına yanaşan balıkçılardan ‘Cabbarlar 2’ teknesinin kaptanı Metin Bakır, “Amasra açıklarında bir ağ attık. Elhamdülillah şükür rabbimize binin üzerinde balık var. Şu an Tarlaağzı’nda balık sarıyoruz. Bin, bin 200 kasa balık çıktı” dedi.


"Marmara sıkıntılı"
Marmara Denizi’nde hamsi olmadığını, bu nedenle kendilerinin de şansını Karadeniz’de denediğini ifade eden Bakır, “Karadeniz iyi ama Marmara kötü. Marmara’da sıkıntı var. Sıkıntı olduğu için biz de buraya kadar geldik. Burada mecbur tayfaların geçimini sağlamamız, aylıklarını-maaşlarını ödeyebilmek için buraya kadar geldik. Aslında biz bu tarafa gelmiyorduk ama mecbur kaldığımız için geldik. Marmara sıkıntılı” diye konuştu.


"Karadeniz’de eylülden bu yana balıkçılık süre geliyor"
Karadeniz’de avlanan tüm balıkçı teknelerin balıkla dolduğunu ve Karadeniz’de hamsinin bereketli olduğunu sözlerine ekleyen Bakır, "Tüm teknelerde elhamdülillah var yani bu akşam. Karadeniz’de bol olacak şu an öyle gözüyor. Tarih daha hiç yazmadı. Karadeniz’de eylülden bu yana balıkçılık süre geliyor yani. Hiç kesmedi. Durum şartlar onu gösteriyor" şeklinde konuştu. Gecenin geç saatlerinde barınağa gelen vatandaşlara ise teknelerden ücretsiz hamsi dağıtıldı.

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