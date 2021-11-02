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Abdulkadir Selvi: Ekrem İmamoğlu'nun konuşması birilerini tedirgin etti! Akşener'in antrenörlüğünde...

Abdulkadir Selvi: Ekrem İmamoğlu'nun konuşması birilerini tedirgin etti! Akşener'in antrenörlüğünde...

Abdulkadir Selvi, Ekrem İmamoğlu'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında yaptığı konuşmasının CHP'de "birilerini" tedirgin ettiğini söyledi ve Akşener'in antrenörlüğünde cumhurbaşkanlığına hazırlandığını söyledi.

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında yaptığı konuşmasının CHP'de "birilerini" tedirgin ettiğini, bu kişilerin başında da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geldiğini iddia etti.

Selvi, yazısında şunları kaydetti:

"Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanlığıyla ilgili tartışmalara girmek istemediğini söylüyor. Ama şimdiye kadar cumhurbaşkanı adayı değilim demediği için bu sözleri inandırıcı bulunmuyor. Bu arada Ekrem İmamoğlu’nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için düzenlenen programdaki duruşu, tavrı, konuşması CHP Genel Merkezi’nde birilerini tedirgin etmiş.

Onların başında da Kılıçdaroğlu geliyor. Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı havasındaki konuşması, CHP Genel Merkezi’nde alarm zillerinin yeniden çalmasına neden olmuş. Benden aktarması. Son olarak İmamoğlu nereye koşuyor derseniz, Meral Akşener’in antrenörlüğünde cumhurbaşkanlığı adaylığına doğru koşuyor. Tabii Kılıçdaroğlu engel olmazsa..."

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