BIST 1.536
DOLAR 9,55
EURO 11,09
ALTIN 551,07
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Malatya'da markete gitmek istedi! Defalarca bıçaklayıp eşini öldürdü

Malatya'da markete gitmek istedi! Defalarca bıçaklayıp eşini öldürdü

MALATYA’da boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından boş bir arazide defalarca bıçaklanan kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Köprüağzı Caddesi’nde akşam saatlerinde yaşanan olayda İrfan T. (42), evden markete gitmek için çıkan boşanma aşamasında olduğu eşi Nursel T.'yi (38) takibe aldı. Boş ve kimsenin bulunmadığı arazide Nursel T.'nin önünü kesen İrfan T., bir süre konuştuğu kadını bıçakla defalarca bıçakladı.

İrfan T. olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan kadın çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Kalbine aldığı bıçak darbesi ile kan kaybı yaşayan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Geride 3 yetim çocuk bırakan talihsiz kadının cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, cinayet şüphelisi koca İrfan T.’nin ise bir süre sonra polise teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Abdulkadir Selvi: Ekrem İmamoğlu'nun konuşması birilerini tedirgin etti! Akşener'in antrenörlüğünde...
Abdulkadir Selvi: Ekrem İmamoğlu'nun konuşması birilerini tedirgin etti! Akşener'in antrenörlüğünde...
Adil Can Demirel kimdir kaç yaşında Semra Özer oğlu babası kimdir?
Adil Can Demirel kimdir kaç yaşında Semra Özer oğlu babası kimdir?
Elon Musk'ın restine Birleşmiş Milletler'den yanıt geldi! Musk servetini verecek mi?
Elon Musk'ın restine Birleşmiş Milletler'den yanıt geldi! Musk servetini verecek mi?
Bartın'da denizde hamsi bolluğu! Kasa kasa çıktı: Ücretsiz dağıtıldı
Bartın'da denizde hamsi bolluğu! Kasa kasa çıktı: Ücretsiz dağıtıldı
Mansur Yavaş 'Ankaralıyı zengin edecek' Bir kilo et, bir ekmek, öğrenciye servis parası...
Mansur Yavaş 'Ankaralıyı zengin edecek' Bir kilo et, bir ekmek, öğrenciye servis parası...
Samsun'da elinde bıçakla intihara kalkıştı! Annesi gelince...
Samsun'da elinde bıçakla intihara kalkıştı! Annesi gelince...
Semra Dinçer eşi kimdir evli mi oğlunun babası kimdir?
Semra Dinçer eşi kimdir evli mi oğlunun babası kimdir?
ABD PKK'yı da DEAŞ'ı da eğitip donatıyor! Amerikan Wall Street Journal gazetesi ortaya çıkardı
ABD PKK'yı da DEAŞ'ı da eğitip donatıyor! Amerikan Wall Street Journal gazetesi ortaya çıkardı
Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan'dan 'Avrupa' itirafı: 'Bize çatışmayı kesmeyin' dediler
Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan'dan 'Avrupa' itirafı: 'Bize çatışmayı kesmeyin' dediler
Almanya’da Türk dönerci cinneti! Arabasıyla ilkokul öğrencilerini ezdi 1 çocuk öldü 2 çocuk yaralı
Almanya’da Türk dönerci cinneti! Arabasıyla ilkokul öğrencilerini ezdi 1 çocuk öldü 2 çocuk yaralı