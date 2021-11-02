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Jandarma'daki FETÖ yapılanmasına operasyon: 40 ilde 100 gözaltı kararı 6 ilde de izdivaç operasyonu

Jandarma'daki FETÖ yapılanmasına operasyon: 40 ilde 100 gözaltı kararı 6 ilde de izdivaç operasyonu

Ankara merkezli 40 ilde 100 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Jandarma'daki FETÖ yapılanmasına operasyon başlatıldı. Diyarbakır merkezli 6 ilde de FETÖ'nün izdivaç dosyası kapsamında operasyon yapıldı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem imam yapılanmasına yönelik soruşturmasında 40 ilde 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Diyarbakır merkezli 6 ilde de MİT ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nce FETÖ'ye yönelik 'izdivaç' dosyası kapsamında 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma mahrem imam operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem imam’ oldukları tespit edilen; 100 ‘mahrem imam’ şüphelinin, Ankara merkezli 40 ilde, gözaltına alınmalarına karar verildi.

İzdivaç  dosyası yapısına operasyon

Diyarbakır merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "izdivaç" dosyası kapsamında düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2015-2016 yıllarında yapılacak evliliklere aday gösterilen FETÖ üyeleri ile ilgili ByLock yazışmaları bulunan kadın örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Altı ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 zanlı yakalandı.

Aralarında Boğaziçi ve Dicle üniversiteleri mezunlarının da bulunduğu 3 şüphelinin, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

FETÖ mensuplarının evlenmelerine yönelik sözde "izdivaç" sorumlularının yaptığı ByLock yazışmalarında, evlendirilecek kişilerin boy, kilo gibi fiziksel özelliklerinin yanı sıra kişilikleri ile ilgili ayrıntılı bilgilerin verildiği belirtildi.

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