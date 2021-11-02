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Milli Eğitim Bakanı Özer'den flaş uzaktan eğitim açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Özer'den flaş uzaktan eğitim açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yüz yüze eğitime ara verilip uzaktan eğitime geçileceği ile ilgili iddialar için konuştu. Geçtiğimiz gün Bilim Kurulu Üyesi okulların kapanabileceği ile ilgili açıklama yapmıştı. Bakan Fahrettin Koca böyle bir gündemlerinin olmadığını duyurmasının ardından aynı konu Bakan Özer'e de soruldu.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim bütçesinin 274 milyar 384 milyon 474 bin TL olduğunu açıkladı. Bakan Özer, "Bu rakam 2022 yılı merkezi yönetim bütçesinin yüzde 15,7’sini oluşturmaktadır" dedi. İşte Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamaları...

- Eğitim bütçemiz, 274 milyar 384 milyon 474 bin TL olarak belirlenmiştir. Bu rakam 2022 yılı merkezi yönetim bütçesinin yüzde 15,7’sini oluşturmaktadır.

- Uzaktan eğitim ne kadar kaliteli olursa olsun yüz yüze eğitimin yerine ikame edilebilecek bir eğitim yaklaşımı olamaz.

- Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun da onayladığı kurallara harfiyen uyarak yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisindeyiz. 289 okulumuzda ikili eğitime geçildi. İstisnai durumlarda gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz ancak kural olarak eğitimi kesintisiz bir şekilde sürdürme kararlılığı içerisindeyiz.

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