Türkiye'de otomobil satışları 10 aylık dönemde arttı ekim ayında azaldı

Türkiye’de otomobil satışları, 10 aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 2,2 oranında artarak 475 bin 312 adet oldu.

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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2021 yılı Ocak-Ekim dönemi otomobil ve hafif ticari araç pazarı verilerini paylaştı. Buna göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarak 614 bin 891 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, aynı dönemde geçen yıla göre yüzde 2,2 oranında artarak 475 bin 312 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 13,2 artarak 139 bin 579 adede ulaştı.

Ekim ayında otomobil satışları azaldı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 Ekim ayında yüzde 40,1, otomobil pazarı yüzde 46,9 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 11,7 oranında azaldı. Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yıla göre yüzde 40,1 azalarak 56 bin 746 adet oldu. Aynı dönemde otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,9 azalarak 40 bin 512 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 11,7 azalarak 16 bin 234 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 13,8 azaldı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 19,6 azalış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı da ortalama satışlara göre yüzde 5,2 arttı.

Otomobil pazarı motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 312 bin 379 adetle yüzde 65,7 pay, dizel otomobil satışları 97 bin 110 adetle yüzde 20,4 pay, hibrit otomobil satışları 40 bin 820 adetle yüzde 8,6 pay, otogazlı otomobil satışları 23 bin 16 adetle yüzde 4,8 pay aldı. Ayrıca bin 987 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.