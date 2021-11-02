Merkez Bankası Başkanlığı'ndan sonra yeni görev! Naci Ağbal ve Murat Uysal Hazine ve Maliye Bakanlığı'na müşavir oldu

Merkez Bankası Başkanlığı görevinden bu yıl ayrılan Naci Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığında bakanlık müşaviri oldu. Ağbal'dan önceki Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal da 'Bakanlık Müşaviri' oldu...

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası başkanları Naci Ağbal (2020-2021) ve Murat Uysal (2019-2020), Hazine ve Maliye Bakanlığı müşavirliği görevine atandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığını 4.5 ay sürdürmesinin ardından görevden alınan Naci Ağbal, ekonomi yönetiminde yeni bir göreve getirildi. Resmi Twitter hesabının bio’suna eklediği yeni görev bilgisine göre Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığında bakanlık müşaviri oldu.

7 Kasım 2020’de TCMB Başkanlığı görevine getirilen Naci Ağbal, 20 Mart 2021’de görevden alınmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a müşavirlik yapacak olan Ağbal ve Uysal Merkez Bankası Başkanı koltuğunda oturdukları maaşları da verilmeye devam edilecek. Müşavirlik süreci, Merkez Bankası’nın Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gönderdiği yazıyla başladı.

7 Kasım 2020 tarihinde Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Murat Uysal’ın yerine Naci Ağbal atanmıştı. Bakanlığın kabul etmesinin ardından 2 eski başkanın maaş kayıtlarının bütçeye eklendiği öğrenildi.