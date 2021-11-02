Devlet Bahçeli grup toplantısında CHP'ye savaş açtı 'Anadolu'ya gönderiyoruz' Meral Akşener'e Kürdistan tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM Grup Toplantısı'nda partililere hitap etti. Bahçeli 2023 için start verdiklerini açıkladı ve 'CHP'nin gizli gündemini ifşa etmek için arkadaşlarımızı Anadolu'ya gönderiyoruz' dedi. Meral Akşener'in Siirt'te 'Burası Kürdistan' sözüne cevap vermemesini ağır sözlerle eleştirdi.

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MHP lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında 2023 seçimleri için çalışmalara başladıklarını duyurdu. Bahçeli "Adım adım 2023, il il Anadolu teması ile herkese ulaşacağız. Ayak basmadık yer bırakmayacağız. 2023 yılının Haziran ayında yapılacak seçimler doğrultusunda milletimize dertleşeceğiz, sertleşen kutuplaşmayı beraber yarmak için emel birliği, inanç birliği yapacağız." dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları...

*Aziz Atatürk'ün en büyük eserim dediği Cumhuriyet; daha güçlü, daha gelişmiş, daha serpilmiş vaziyette tarihi yolculuğuna devam etmektedir.

*CHP'nin gerçek yüzünü her yerde her yöremizde anlatacağız. HDP ile ittifakını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile bağını koparmasını anlatacağız. CHP'nin neye dönüştüğünü, kaynağından nasıl koptuğunu izah edeceğiz.

*CHP'nin gizli gündemini ağır kusurlu siyasetini ifşa etmek amacıyla arkadaşlarımızı Anadolu'ya gönderiyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını tesadüflere bırakamayız.

*Parti olarak Türkiye merkezli yeni bir dünya tesis etme anlayışını kendimize siyasi misyon olarak belirledik. Bunu başarmanın yolu Türkiye’yi zilletin dayatmalarından kurtulmasıdır.

ABD görüşmesi

*Sayın Cumhurbaşkanımız Roma'da verimli, yararlı temaslar kurmuştur. ABD Başkanı Biden ile 1 saat 10 dakikalık görüşmesi, bu görüşmede mutabık kalınması, NATO ve stratejik ortaklığa vurgu yapılması önemlidir. Bundan sonra kimin samimi kimin maskeli olduğu ortaya çıkacaktır. 2 ülke arasındaki diyalogların artırılması, sevsek de sevmesek de herkesin çıkarına uygundur. Türkiye duruşuyla anıtlaşan bir ülkedir. Bu imkan ve yetenekleri değerlendiremeyen ülkelerin sahip oldukları potansiyelleri yalnız başına bir anlam taşımayacaktır.

*Cumhurbaşkanımız ile Biden arasındaki görüşmeyi hazmedemeyenler karşımızdaki manzaranın hiç de iddia edildiği gibi olmadığını savunmuştur. Bunlar ABD'nin görüşüdür, şu anki yönetimin Türkiye'ye muhabbet beslemediği de açıktır. Türkiye insan haklarına onlardan çok daha fazla saygılıdır. Kavala bildirisi hazırlayan bu ülkenin sahip olmadığı kadar bu ülkede hukuk hakimdir. Türkiye'nin ABD'nin terör örgütleriyle yakın ilişkisi hakkında üzüntü ve kaygılarını paylaşmasının ne hikmetse üzeri örtülmeye çalışılmaktadır. Biden'dan çok Biden'cı kesilenler, Türkiye'ye yuvalanmış Washington cephesidir, iki taraflı çalışan ajanlarıdır. BM Zirvesi'nden sonra kaynatılan dedikodu zamanı şimdi zilletin başına kaynar su olarak dökülmüştür.

CHP'ye tezkere tepkisi

*CHP, HDP ile el ele tutuşarak terörle mücadelenin devamına hayır demiştir. Irak ve Suriye tezkeresi CHP ve HDP'nin istediği gibi reddedilmiş olsaydı Türk askeri geri çekilecekti. CHP tarihin yanlış yerinde durmakla kalmamış, Türkiye'nin karşısında konuşlanmıştır. Sorarım sizlere; bu olup bitenler zillet değil midir? CHP, HDP ile birlikte tezkereye hayır PKK'ya evet demiştir. Şehitlere hayır gazilere hayır, teröristlere evet demiştir. Türk askerine hayır, Türkiye karşıtlarına evet demiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hayır, hıyanete ve husumete evet demiştir. Kılıçdaroğlu artık geri dönüş yolların tümden kapanmıştır. Kılıçdaroğlu 'yabancı askerler bu tezkerede var, yabancı askerler buraya geliyor' diyor. Hiç kimsenin topraklarımızı çiğnediği falan yoktur. Bu iddia kuyruklu yalandır.

*Sayın Kılıçdaroğlu, aynı tezkerelere geçmişte evet diyen sensin. Sevsinler senin gibi milliyetçiyi. Kılıçdaroğlu 'Bu yabancı askerler kim?' diye sormuş. Bu sorunun cevabını öncelikle sen vermelisin. Zira aynı mahiyetteki tezkerelere geçmişte evet diyen bir şahsiyettir.

*Türk askerine 'Hayır' Türkiye karşıtlarına 'Evet' dedi. Kılıçdaroğlu geçmiş olsun, kendini de yaktın partini de.

*Ortağın İYİ Parti de ihanet mi etti? Sana göre cumhuriyet nedir? Tezkereye hayır demekle vatana cumhuriyete katmerli ihanet eden sensin. Eline düştüğün HDP Cumhuriyet Bayramı'nı bile kutlamadı.

Akşener'e 'Burası Kürdistan' tepkisi

*İP Başkanı soluğu Siirt'te almıştır. ‘Burası Kürdistan’dır bühtanına tek kelime edememiştir. Yazıklar olsun. Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırları dahilinde 'Kürdistan' diye bir yer yoktur. Asla da olmayacaktır. Gerekirse şehit oluruz ama üniter devletimizi asla parçalatmayız.

İşte Bahçeli'nin bahsettiği Akşener videosu