Esra Dermancıoğlu kaç kilo zayıfla tepkisine göbeği açık cevap verdi

Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Esra Dermancıoğlu sosyal medyada çok kilo aldın sözlerine göbeği açık bir pozla cevap verdi ve böyle kalmayı düşünüyorum dedi. Çok sayıda destek olan bu paylaşım sonrasında Esra Dermancıoğlu yeniden merak edildi. Peki Esra Dermancıoğlu kimdir, kaç yaşında, kızı Refia Dermancıoğlu'nun babası kimdir?

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Esra Dermancıoğlu yaptığı paylaşımlar ile yine güldürmeye ve eğlendirmeye devam ediyor. Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan ve performansı ile alkış toplayan Esra Dermancıoğlu, sosyal medyadan gelen çok kilolusun, zayıfla tepkilerine göbeğini açarak cevap verdi. Kısa sürede büyük destek gören bu paylaşım sonrasında 52 yaşındaki Esra Dermancıoğlu'nun hayatı yeniden merak edildi. Refia Dermancıoğlu adında bir kızı olan Esra Dermancıoğlu'nun ilk eşi, kızının babası kimdir? Esra Dermancıoğlu kaç kilo?

52 yaşındaki oyuncu, göbeğini açıkta bırakarak verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı ve altına şu notu düştü:

"Tatloşlar ya ben zayıflamazsam ne olur ya? Ayıp etmiş olmazsam bu şekil devam etmek istiyorum… Olmaz mı? Cezanne ressam olur kendisi bilmeyenlere… Belki ben o dönemin kadınıyım! Zayıflamayacağım ya! Net! Çok da bebeyim pardon da:)) Makarna suyu koyun hadi!"

Esra Dermancıoğlu kimdir:

Esra Dermancıoğlu, 7 Aralık 1968 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Ailesinin tek çocuğudur ve cümbüşü cat eden Zeynel Abidin Cümbüş’ün torunudur. Üniversite eğitimini İsviçre’de Franklin College'de Sanat Tarihi üzerine yapmıştır.

Esra Dermancıoğlu'nun ilk eşinden Refia Dermancıoğlu adında bir kızı var.

Şahika Tekand’ın Stüdyo Oyuncuları'nda, yurt dışında katıldığı workshopların ardından Laçin Ceylan’dan oyunculuk dersleri aldı. Daha sonra Derya Alabora’nın konservatuvardaki derslerine katıldı.

Esra Dermancıoğlu kameralar karşısına ilk kez 2009 yılında yayınlanan Avrupa Yakası’nda konuk oyuncu olarak geçti. Ardından Demet Akbağ’ın Sen Harikasın dizisinde konuk oyunculuk yaptı. Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Serçe Sarayı, Sil Baştan, Doksanlar ve Galip Derviş dizilerinde rolalan Esra Dermancıoğlu, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hala karakterine hayat vermektedir.

Eşinden oyuncu olmasını istemediği için boşanan Dermancıoğlu'nun bu evliliğinden Refia Dermancıoğlu adında bir kızı bulunmaktadır.