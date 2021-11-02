Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı Füze savunma sisteminde yeni adres Avrupa SAMP-T adımı geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın G-20 Zirvesi sonrasında “SAMP-T konusunda olumlu adımlar atacağız.” açıklaması yeni bir sürecin habercisi. Uzmanlar, Türkiye’nin Avrupa ile atacağı bu adımın farklı alanlarda önemli sonuçları beraberinde getireceği görüşünde…

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Türkiye son yıllarda cumhuriyet tarihinin en hızlı dış politika süreçlerinden birini yaşıyor. Ve bu baş döndürücü trafiğin en kritik halkalarından biri, belki de en önemlisi, savunma sanayii üzerinden ortaya çıkan yeni dinamikler oluyor.

İtalya’nın ev sahipliğinde düzenlenen G-20 Zirvesi, Ankara açısından benzer bir tablo varken gerçekleşti. Hem Suriye, hem ABD ile F-35 ve yeni F-16 alım süreci, S-400’ün NATO içerisinde yarattığı etki, Yunanistan ve Fransa’nın askeri yakınlaşması gibi pek çok başlık masadaydı.

Füze savunmasında yeni adresi Avrupa mı?

Zirvenin son gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçtiğinde hemen herkes ABD Başkanı Biden ile görüşmeye ve haliyle F-35 – yeni nesil F-16 alımı konusuna dikkat kesildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konularda olumlu bir hava sezdiğini söyledikten sonra başka bir soruya verdiği yanıtla pek de beklenmeyen bir sürecin başladığını da ilan etmiş oldu.

Erdoğan çok net bir ifadeyle Türkiye, Fransa ve İtalya’nın SAMP/T Hava Savunma Füze Sistemi konusunda olumlu adımlar atacağını açıkladı.

Bu kimsenin beklemediği bir açıklamaydı çünkü Türkiye hem S-400 süreci hem de ABD’ye son dönemlerde ilettiği ‘Pahalı da olsa Patriot alabiliriz’ mesajıyla yönünü belli etmişti. Kaldı ki zaten hali hazırda yerli ve milli olarak sürdürülen füze savunma sistemi projeleri vardı.

Haliyle SAMP-T konusunun bir anda gündeme düşmesi ‘Füze savunmasında yeni adres Avrupa mı?’ sorusunu beraberinde getirdi.

Biz de hem bu sorunun izini sürmek hem de diğer merak ettiklerimize yanıt aramak üzere Savunma Analisti Hakan Kılıç TRT Haber'e konuştu.

Türkiye SAMP-T’ye yabancı değil

Hakan Kılıç’ın yanıtlarına geçmeden önce küçük bir parantez açalım ve konuya yabancı olanlar için bazı satır başlarını hatırlatalım.

SAMP-T, İtalya ile Fransa’nın ortaklaşa kurduğu ve bir süre sonra ‘Avrupa’nın füzesi’ ismiyle anılan bir füze savunma sistemi. Sahip olduğu özelliklerle kendi alanında ‘dünyanın en iyilerinden biri’ olarak kabul ediliyor. Aslında SAMP-T füze ailesi 2008 yılında da Türkiye’de gündem olmuştu.

O dönem bazı siyasi tercihler, Çin savunma sisteminin ağırlık kazanması, ardından ABD ve diğer ülkelerin açıklamaları sonrası gelişen kimi durumlar ile hem SAMP-T hem de Çin füzeleri buzdolabına kaldırıldı desek yanlış olmaz.

Sadece İtalya ve Fransa'nın savunma envanterinde bulunan SAMP-T, bir lançerde 8 füze taşıma kapasitesine sahip. Radarı ile 360 derece izleme yapan SAMP-T, 100 kilometre mesafe ile 20 kilometre yükseklikteki balistik füzelere, 30 kilometre yükseklikteki hava soluyan uçak gibi hedeflere karşı angajman kabiliyetine erişebiliyor.