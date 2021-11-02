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Gramı 50 TL'ye satılıyor! Adana'da paraya para demiyor: Avrupa sıraya girdi

İhlas Haber Ajansı
Gramı 50 TL'ye satılıyor! Adana'da paraya para demiyor: Avrupa sıraya girdi

ADANA’nın Kozan ilçesinde geçen yaz çıkan ve 3 gün süren orman yangınında köyünü bir olsun terk etmeyen Ali Gök’ün ektiği safranlar çiçek açtı.

Gramı 50 TL'ye satılıyor! Adana'da paraya para demiyor: Avrupa sıraya girdi

15 yıl önce Safranbolu’dan getirdiği bir safran soğanıyla başladığı üretimini sürdüren Ali Gök, yılda sadece 40 gün boyunca çiçek açan safranın meşakkatli bir hasadı olduğunu söyledi

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Gramı 50 TL'ye satılıyor! Adana'da paraya para demiyor: Avrupa sıraya girdi

Gök, "Safran hasadımız başladı. Elimizdeki safranlar çıktı şimdi hasadını yapıyoruz. Bir soğan getirdim ve ikinci sene 10 tane oldu şimdi 3 dönüm arazide ekiyorum." dedi. 

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Gramı 50 TL'ye satılıyor! Adana'da paraya para demiyor: Avrupa sıraya girdi

"3 dönümden 800 grama kadar hasat yapıyoruz" diyen Gök "Gramı 50 TL’den gidiyor. Biraz pazar sıkıntım var. Altın neyse, safran odur." ifadelerini kullandı.

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Gramı 50 TL'ye satılıyor! Adana'da paraya para demiyor: Avrupa sıraya girdi

Gök "Hasat kasımın ilk haftası başlar ve 40 gün devam eder. Çok şifalı bereketli bir o kadar hasadı zor bir ürün. Çiçeğin içindeki kırmızı telleri tek tek gecelere kadar ayırıyoruz" dedi.

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