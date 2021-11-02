Bill Gates ve Jeff Bezos Türkiye'de koy koy gezmeye devam ediyorlar! Arazi aradığı konuşuluyordu

Üzerinde iki helikopter pisti ile bir helikopter bulunan yattan çıkan lüks bir sürat botu, Bodrum açıklarına hareket etti. Havuz, jakuzi, spa, spor salonu, su sporları ve sinema imkanı bulunan yatta, biri ana süit, 10'u VIP olmak üzere 11 kabinde 22 misafir ağırlanabiliyor.

Yat önceki günlerde Gökova Körfezi'ndeki Akbük Koyu başta olmak üzere farklı koylara demirlemişti.