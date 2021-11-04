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Koronavirüs aşısı 5 yaş üstü çocuklara başladı! Ağlaya ağlaya aşı oldular Joe Biden'dan çağrı

Koronavirüs aşısı 5 yaş üstü çocuklara başladı! Ağlaya ağlaya aşı oldular Joe Biden'dan çağrı

ABD'de 5-11 yaş grubundaki çocukların aşılanması başladı. Başkan Joe Biden da aileleri çocuklarına aşı yaptırmaya çağırdı. Küçük çocukların aşı olurken korkuları yüzlerine yansıdı.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde salgınla mücadelede yeni bir aşamaya geçildi. Ülke genelinde 12 yaş altı çocukların aşılanmasına başlandı.

İlk dozlar Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin nihai kararı vermesinin ardından yapıldı.
Aşılamanın ilk gününde, daha önce dağıtıma çıkan 15 milyon doz aşının küçük bir kısmı kullanıldı.

Yaygın aşılama için tarih 8 Kasım. Bu tarihten itibaren aşılara hastane, eczane ve aşı merkezlerinde yaygın olarak erişilecek.

Yaklaşık 28 milyon çocuğa aşı üç hafta arayla iki doz olarak yapılacak. Dozlar yetişkinlere uygulanan dozun üçte biri oranında yani 10 mikrogramlık olacak.
Beyaz Saray'da konuşan ABD Başkanı Joe Biden aşı programının detaylarını açıkladı.

Biden, "Bu ülkenin her yanındaki ebeveynler için bir rahatlama ve kutlama günüdür. Neredeyse 18 aylık endişeden sonra şimdi onları bu korkunç virüsten koruyabilirsiniz" dedi.

20 binden fazla lokasyonda çocukların aşı yaptırabileceğini belirten Biden, aileleri çocuklarına aşı yaptırmaya çağırdı.

ABD'de yapılan klinik çalışmada, Pfizer/BioNTech aşısının 5-11 yaş grubunda yüzde 90,7 etkili olduğu tespit edilmişti.

Bazı sağlıkçılar ise çocuklar korkmasın diye sevilen çizgi film karakterlerinin kostümlerini giyerek işini yaptı.

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