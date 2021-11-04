Ali İhsan Yavuz: O gün gerçekten İstanbul'da bir şeyler oldu! İBB seçimleri sonrası o sözü çok tartışılmıştı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimlerinin tekrarı sürecinde sarf ettiği "Hiçbir şey olmasa bile bir şey olmuştur" sözlerine ilişkin "O gün gerçekten İstanbul'da bir şeyler oldu" dedi.

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TVNET'te yayınlanan programa konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 2019 yerel seçimleri döneminde yaptığı "'Hiçbir şey olmasa bile bir şey olmuştur' sözünü neden söylediniz, neyi ifade etmek istediniz?" sorusuna, "Aslında benim böyle bir sözüm yok. Ben de kullanmaya başladım sanki benimmiş gibi. O gün gerçekten İstanbul'da bir şeyler oldu. Hiçbir şey olmadıysa şayet 28 bin oy nasıl oldu da 13 bin rakamına indi? Demek ki bir şeyler oldu" diyerek yanıt verdi.

Yavuz, o günlerde anlaşılmadıklarını belirterek sebebinin de "İstanbul seçimini yeniletmek istiyoruz sandılar" diyerek açıkladı.

Yavuz konuya ilişkin açıklamasının devamında, "Bize atfedilen sözün aynısı değil, zararı da yok. O gün de söyledim, 'İstanbul'da bir şeyler oldu' sözü bana ait. Ne oldu? Çok şey söyleyebilirim ben size, ben o tarihlerde saatlerce süren program ve basın açıklamalarımız oldu. O dönemde bana hiç kimse bunların verileri nelerdir diye sormadı. 'Soran olursa, bütün belgeleri paylaşmaya hazırım' dedim. Ben belgesi olmayan hiçbir şeyi ileri sürmedim. 'Delil isteyene vermeye hazırım' dedim, ama hiçbir Allah'ın kulu gelmedi. Çok şey oldu. O günlerde anlaşılmamızın nedeni 'İstanbul seçimlerini yeniletmek istiyoruz' sanılması." diye konuştu.

O gün yaşananlarla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını vurgulayan Yavuz, "Türkiye'de taşları yerinden oynattılar. Anayasa Mahkemesi Anayasa'ya aykırı davrandı." dedi.