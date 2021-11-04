Çocuğun soyadı annenin soyadı yapıldı Boşanma davasında emsal karar

İzmir’de, 2011 yılında boşanan ve soyadı değişen anne, çocuğuna kendi soyadının verilmesi talebiyle mahkemenin kapısını çaldı. Mahkeme çocuğun üstün yararı şeklinde karar vererek çocuğun soyadını annesinin soyadı yapma kararı aldı.

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İzmir'de yaşayan ve bir çocukları bulunan S.B.S ve A.S., 2011 yılında boşandı. Mahkeme, çocuğun velayetini anneye verdi. Boşanmanın ardından soyadı S.B. olarak değişen anne, 2018’de mahkemenin kapısını çalarak çocuğuna kendi soyadının verilmesini talep etti.

İzmir Aile Mahkemesi'ne başvuran S.B., sunduğu dilekçede, çocuğun velayetinin kendisinde olduğunu, tüm bakım ve gözetiminin yine kendisi tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, anne ile çocuğun soyadının farklı olması nedeniyle günlük hayatta sorun yaşadıklarını ve bu durumun çocuğu olumsuz etkilediğini ifade etti. Dilekçede, müşterek çocuğun velayet hakkı bulunmayan babanın soyadını taşımasında hukuki yararın olmadığı belirtilerek, çocuğun soyadının değiştirilmesi talep edildi.

Mahkeme çocuğun üstün yararı dedi

Anneyi haklı bulan mahkeme 2019 yılında verdiği kararda, çocuğun soyadının annenin soyadı ile değiştirilmesinin, çocuğun ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkilemeyeceğini aksine, çocuğun üstün yararına olacağı kanaatine varıldığını kaydetti.

Velayet hakkı kapsamındaki yetkilerin kullanımıyla ilgili

Annenin talebinin velayet hakkı kapsamındaki yetkilerin kullanımı ile ilgili olduğu belirtilen kararda, ‘Evlilik birliği içinde doğan çocuğun taşıdığı ailenin soyadını, evlilik birliğinin sona ermesiyle kendisine velayet hakkı tevdi edilen annenin kendi soyadı ile değiştirilmesini engelleyen yasal bir düzenlemenin bulunmadığı’ kaydedildi.

Söz konusu değişikliğin çocuğun üstün yararına aykırı olmadığını belirten mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlallerine ilişkin kararları ve Yargıtay Hukuk Dairesi'nin benzer olaylara ilişkin verdiği benzer kararlar olduğunu ifade ederek, annenin talebinin kabul edilmesine karar verdi.

İzmir Aile Mahkemesi’nin verdiği karar, Eylül 2021’de Yargıtay tarafından onanarak kesinleşti.

Annesi ile soyadı farklı olan çocuk sosyal yaşamda sıkıntı yaşayabiliyor

SÖZCÜ'ye konuşan Avukat Sibel Bardakçı, “Uygulamada yeni ve emsal teşkil edebilecek bir karar. Anayasa Mahkemesi de erkeğe tanınan hakkın, velayet hakkı kendisinde olan kadına tanınmamasının cinsiyete dayalı ayrım teşkil ettiğini belirterek, benzer olayda hak ihlali kararı vermişti. Yargıtay'ın bu yöndeki son kararı da çocuğun üstün yararının gözetilmesi ve velayet hakkı kendisine verilen anneye de bu hakkın verilmesi gerektiği yönünde olmuştur. Annesi ile farklı soyadı taşıyan çocuk sosyal yaşamda sıkıntı yaşayabilmektedir. Bu sebeple Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay da kararlarında çocuğun üstün yararının gözetilmesi gerektiğine vurgu yapıyor” ifadelerini kullandı.