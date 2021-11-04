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Bakan Bekir Pakdemirli: Marmara'daki balıkçılara destek ödemelerini yarın yapacağız

Bakan Bekir Pakdemirli: Marmara'daki balıkçılara destek ödemelerini yarın yapacağız

Marmara Denizi'ndeki küçük ölçekli balıkçılara verilecek destek iki katına çıkarıldı. Bakan Pakdemirli ödemelerin yarın hesaplarda olacağını belirtti.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmara Denizi'ndeki küçük ölçekli balıkçılara destekleme ödemelerinin yarın yapılacağını duyurdu.

Bakan Pakdemirli, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Marmara Denizi'ndeki küçük ölçekli balıkçılara verilecek destek miktarını iki katına (2 bin- 2 bin 900 TL'ye) çıkardık. Marmara'da 3 bin 447 balıkçımız ödeme için başvurdu. Başvuran bölge balıkçılarımıza yaklaşık 8,2 milyon TL destekleme ödemesini 5 Kasım Cuma günü yapacağız" ifadelerini kullandı.

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