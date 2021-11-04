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Mansur Yavaş'tan yerli elektrikli otobüs paylaşımı: Elektrikli otobüs üretebilirsin Khaleesi

Mansur Yavaş'tan yerli elektrikli otobüs paylaşımı: Elektrikli otobüs üretebilirsin Khaleesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 100 elektrikli otobüslerin üretimi ile ilgili paylaşım yaptı ve bir video paylaştı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 100 elektrikli otobüslerin üretimi ile ilgili, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Mansur Yavaş paylaşımında, belediye personeli tarafından bakılan kedi 'Khaleesi'yi de etiketledi ve "Üstündeki elektriği doğru kullanırsan %100 elektrikli otobüs üretebilir, hatta seri üretime bile geçebilirsin Khaleesi. Denendi, onaylandı" dedi.

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