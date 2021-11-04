İBB sosyal yardım kartı başvurusu nasıl yapılır kimler alabilir?

İBB tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen sosyal yardım kartı hakkında araştırmalar devam ediyor. Dar gelirli ihtiyaç sahibi kişilere sosyal yardım kartı dağıtılıyor. Peki nedir İBB sosyal yardım kartı, limiti ne kadar ve kimlere İBB yardım kartı verilir? İBB yardım kartına 4 kişilik aileler için aylık 200 TL yükleme yapılırken, 5 ve üstü kişilik aileler için aylık 300 TL yüklenebiliyor.

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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi tarafından dar gelirli vatandaşlara verilen ve alt limiti 200 lira olan İBB sosyal yardım kartlarını kimler alabilir, nereden alınır, nasıl başvuru yapılır araştırması hergün binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. İşte İBB sosyal kartlar hakkında merak edilenler...

İBB Sosyal Yardım Kartı Nedir?

İhtiyaç sahiplerine gıda ve erzak yardımı, barınma yardımı, kömür ve yakacak yardımı, para yardımı vb. yardımlar yapan İBB tarafından muhtaçlık sınırının altında yaşayan vatandaşlara verilen İBB sosyal yardım kartı; belirli limitlere sahip olan ve limitleri belirli aralıklarla yüklenen yardım kartlarını ifade ediyor.

İstanbulkart olarak adlandırılan İBB sosyal destek kartları, yalnızca muhtaç, dar gelirli ve yoksul vatandaşlara yani hane halkı kişi başı aylık ortalama kazancı; asgari ücretin 1/3’ünü aşmayan kişilere veriliyor.

Bu kartlar sayesinde ihtiyaç sahipleri, BİM, Migros, Carrefoursa başta olmak üzere İBB anlaşmalı marketlerden gıda, temizlik malzemesi, kişisel bakım malzemesi vb. bu marketlerde satılan tüm malzemeleri alabiliyorlar.

Ancak vatandaşlar, bu kartlarla tütün ve alkol ürünlerini alamıyorlar.

İBB Sosyal Yardım Kartı Başvurusu Nasıl Yapılır?

İhtiyaç sahibi vatandaşlar, bağlı oldukları yani ikametgahlarının bulunduğu yerdeki ilçe belediyesine giderek, burada başvuru formu doldurmak suretiyle sosyal yardım kartı başvurularını gerçekleştirebiliyorlar.

Ön başvurular ise e-devlet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor.

E-devlet üzerinden sosyal destek kartına başvurmak isteyen vatandaşların https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-sosyal-yardim-talebinde-bulunma-ve-talebi-sorgulama-4671 linkini tıkladıktan hemen sonra Uygulamaya Git seçeneğine dokunmaları gerekiyor.

İhtiyaç sahipleri, sonrasında başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurup, sosyal yardım türleri arasından sosyal destek kartı seçeneğini işaretleyerek, başvurularını yapabiliyorlar.

Vatandaşlar, dilerlerse ALO153 Beyaz Masa hattını arayıp, yetkili kişilerden sosyal destek kartı başvuru detaylarına ve başvuru şartlarına dair de ayrıntılı bilgi alabiliyorlar.

İBB sosyal yardım kartı almak isteyenler; İstanbul’daki sosyal hizmet müdürlüklerine giderek de başvuru yapabiliyorlar.

İBB Sosyal Yardım Kartı Başvuru Sorgulama

Sosyal yardım kartına Sosyal Hizmet Merkezlerine ya da diğer başvuru noktalarına giderek, başvuranlar, başvuru sonuçlarını farklı şekillerde sorgulayabiliyorlar.

Başvurulan belediye aranarak ya da belediyeye gidilerek, başvuru sonuçları öğrenilebiliyor.

E-devlet üzerinden de kolaylıkla sorgulama işlemi yapılabiliyor. Bu noktada başvuru sahiplerinin yukarıda paylaştığımız başvuru ve sorgulama linkini tıklamaları gerekiyor.

Alternatif olarak vatandaşlar, ALO153 İBB Beyaz Masa hattını arayarak da başvuru sonuçlarına dair detaylı bilgi edinebiliyorlar.

İBB Sosyal Yardım Kartı Başvuru Formu

İhtiyaç sahiplerinin gerek sosyal destek kartı gerekse diğer İBB yardımlarından faydalanmak adına doldurmaları gereken başvuru formu; ihtiyaç sahibi vatandaşın gelir ve gider durumunu yani muhtaçlık seviyesini tespit etmeye yönelik sorular içeriyor.

Sosyal yardım kartı başvuru formunda kişiye kişisel bilgilerinin yanı sıra mesleğine, aylık kazanç ve gider durumuna dair sorular da soruluyor.

Böylelikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi; İstanbul il sınırlarında ikamet eden gerçek ihtiyaç sahiplerini kolaylıkla tespit edebiliyor.

Yani yardımların muhtaç ve yoksul vatandaşlara ulaştırılması noktasında sosyal yardım başvuru formu, oldukça önem arz ediyor.

Bu yüzden de ihtiyaç sahibi tüm vatandaşların formdaki sorulara doğru yanıtlar vermeleri gerekiyor.

Başvuru formunda yalan beyanda bulunanlar yani muhtaç ya da dar gelirli olmamalarına rağmen sırf sosyal yardım kartı alabilmek adına kendilerini muhtaç ya da yoksul gösterenler, sonradan durumun İBB tarafından fark edilmesi üzerine cezai yaptırıma maruz kalıyorlar.

İBB; bu kişilerden aldıkları yardım paralarının güncel karşılığını faiziyle talep ediyor.

Ödeme yapmayanlar ise İBB tarafından mahkemeye veriliyor.

İBB; kötü niyetli kişilerden aldığı bu parayı daha sonra gerçek ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

Uygulanan cezai yaptırım ile kötü niyetli şahısların İBB yardımlarını suistimal etmeleri de önlenmiş oluyor.

İBB Sosyal Yardım Kartı Başvurusu Telefon Numarası



İBB sosyal yardım kartı başvurusuna, başvuru için gerekli belgelere, başvuru şartlarına ve yararlanabileceğiniz tüm İBB sosyal yardımlarına dair ayrıntılı bilgi almak adına 7/24 hizmet veren ALO153 Beyaz Masa hattını arayabilirsiniz.

İBB Sosyal Yardım Başvurusu için Gerekli Belgeler

İbb sosyal yardım kartına ilk kez başvuracak kişilerin öncelikle başvuru formu doldurmaları ve başvuru için gerekli tüm belgeleri eksiksiz bir şekilde teslim etmeleri gerekiyor.

Başvuru için gerekli olan bu evrakları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

TC kimlik kartı aslı ve fotokopisi

Vukuatlı nüfus kayıt örneği

İkametgah belgesi

Gelir belgesi ya da gelirsizlik belgesi

Mal beyanına ilişkin belgeler

Fakirlikten alınabilen fakirlik belgesi

İBB yardımlarına başvuran kişilerin yukarıdaki belgelere ek belgeler de teslim etmeleri gerekebiliyor.

Örneğin; muhtaç ve gelirsiz dul kadınlardan eşlerine dair ölüm belgesi, engeli yüzünden çalışamayan engellilerden 2022 engelli raporu, kronik hastalardan sağlık kurulu raporu gibi ek belgeler istenebiliyor.

İBB Sosyal Yardım Kartı Kimlere Verilir?



İstanbulkart, öncelikli olarak kimsesiz, düşkün ve işsizlere yani muhtaçlara veriliyor.

Muhtaçların yanı sıra muhtaçlık sınırının altında yaşayanlar yani hane halkı aylık ortalama kazancı, güncel asgari ücretin 1/3’ünü aşmayanlar da sosyal destek kartına başvurabiliyor.

Engelliler, kronik hastalar, afetzedeler, şehit ve gazi yakınları, muhtaç asker aileleri, eşinden boşanan ya da eşi vefat eden dul kadınlar, kimsesiz ve gelirsiz 65 yaş üstü yaşlılar; kısacası toplumun temel ihtiyaçlarını karşılayamayan kesimi maddi destek alabilmek adına İBB sosyal yardım kartına başvurabiliyor.

Ancak gelirsiz ve işsiz olmalarına ya da muhtaçlık sınırının altında yaşamalarına rağmen üzerlerine kayıtlı değerli menkulü ya da gayrimenkulü olanlar; sosyal destek kartı alamıyorlar.