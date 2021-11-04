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İsrail askerleri Batı Şeria’da bir köy camisini yıktı

İsrail askerleri Batı Şeria’da bir köy camisini yıktı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kenti kırsalında bir camiyi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı.

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Nablus’a bağlı Duma Beldesi Belediye Başkanı Süleyman Devabişe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin sabahın erken saatlerinde Duma'ya bağlı Eş-Şukara köyüne baskın düzenlediğini belirtti.

İsrail askerlerinin C bölgesinde ruhsatsız inşa edildiği gerekçesiyle köy camisini yıktığını aktaran Devabişe, iki yıl önce yapılan caminin 50 kişilik köy halkına hizmet verdiğini söyledi.

İsrail askerlerinin ayrıca beldenin güneyinde iki tarım tesisini de yıktığını ifade eden Devabişe, İsrail’in Duma beldesinin şehirleşmesini engelleyerek Yahudi yerleşim birimlerini genişletmek için alan açmaya çalıştığını dile getirdi.

Filistin Vakıflar Bakanlığından kınama

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Duma’nın Eş-Şukara köyü camisinin İsrail askerlerince yıkılması kınandı.

Bu yıkımla "işgal devletinin mabetlere yönelik suç listesine bir yenisinin eklendiğine" vurgu yapılan açıklamada, İsrail’in Müslümanlara ait dini alanlara açıkça bir saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.


Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

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