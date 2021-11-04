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Kocaeli'de boşandığı eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü! 18 yıl hapsi istendi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Kocaeli'de boşandığı eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü! 18 yıl hapsi istendi

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde boşandığı Sevda Özdemir'i 3 çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldüren İsa Kösecik'in yargılanmasına devam edildi. Savcı mütalaasında sanık için 18 yıl hapis cezası istedi.

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Kartepe Uzun çiftlik Mahallesi'nde 5 Ocak'ta meydana gelen olayda İsa Kösecik, yaklaşık 6 ay önce boşandığı 3 çocuğunun annesi Sevda Özdemir'in oturduğu eve geldi. İkili arasında burada çıkan tartışmada Sevda Özdemir, çocuklarının gözü önünde eski eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. İsa Kösecik olay yerinden kaçarken, aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Sevda Özdemir ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından yakalanıp tutuklanan İsa Kösecik hakkında açılan davaya bugün Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık İsa Kösecik, öldürülen Sevda Özdemir'in yakınları ve avukatlar katıldı.

Duruşmada çiftin 11 yaşındaki çocukları tanık olarak ifade verdi. Olay gününü anlatan çocuk, "Annem ile babam ayrı olduğu için ben babamla kalıyordum. Ama olay günü ben annemdeydim. Evde biri vardı. Kapı zili çaldı, anneme haber verdim. Annem gidip kapıyı açtı. Gelen babamdı ancak annem onu içeriye almak istemedi. Bu sebeple aralarında tartışma yaşandı. Babam, kısık sesle konuştuğu sesini duyamadım. Ancak annem babama hakaretler içeren sözler söyledi. ‘Sen adam değilsin, sen tavuk dahi kesemezsin’ gibi söz söyledi. Bunun üzerine olay yaşandı ve babam, annemi bıçakladı” dedi.

Çocuğun ifadesinin ardından savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada İsa Kösecik'in 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçunu gerçekleştirdiğine kanaat getirildiğini belirten savcı, sanığın 18 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının savunma hazırlamak için süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.

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