Asena Dere kiminle evli eşi Hasan Dere ne iş yapıyor kaç yaşında?

Kıvrak dansları ile bir döneme imza atan oryantal Asena 2017 yılında. Hasan Dere ile evlendi ve Almanya'ya yerkeştir. Tüp bebek tedavisi gören Asena geçmişteki haberler beni kötü etkiliyor diyerek geçmişini sildirmek için mahkemeye başvurdu. Peki Asena kimdir, kaç yaşında, eşi Hasan Dere kimdir?

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Dansları ve kıvrak göbek şovları ile bir dönemin yıldız ismi olan Asena şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor. İş adamı Hasan Dere ile 2017 yılında evlenen Asena, Almanya'ya yerleşti. Tüp bebek tedavisi gördüğünü söyleyen 44 yaşındaki Asena, geçmişteki haberler beni üzüyor, stres oluyorum diyerek geçmişi sildirmek için mahkemeye başvurdu.

2017 yılında Hasan Dere ile evlenip Almanya'ya yerleşen ünlü dansçı Asena, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak geçmişini sildirmek istedi.

2017 yılında işletmeci Hasan Dere ile hayatını birleştiren Asena, nikah masasına oturduktan sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başladı.

Hayatını sadece nikah masasına oturarak değiştirmedi. Almanya'ya taşınarak da kendisine yeni bir sayfa açtı.

Bu yeni sayfada ilk iş olarak da geçmişini sildirmek oldu. Ünlü dansçı İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak "Tüp bebek tedavisi görüyorum. Geçmişteki haberlerle yıpranıyorum, içeriklerin kaldırılması gerekiyor" dedi.

Hakimlik, haberlerin 10 yıllık süreyi aştığı için unutulma hakkı kazandığını belirterek Asena'nın talebini kabul etti.

Hasan Dere kimdir: Hasan Dere, 1973 yılında Almanya’nın Dortmund şehrinde dünyaya geldi. Hasan Dere’nin kendisinden büyük dört erkek kardeşi daha var. Ağabeyleri ile beraber küçük yaşta iş hayatına ilk adımlarını atan Dere, daha sonrasında Yunanistan’a gitti ve burada uzun yıllar ikamet etti.

Hasan Dere, Yunanistan’da kazandığı tecrübeler ve iş deneyimleri sayesinde Almanya Dortmund’da hem Türklere hem de yabancılara hitap eden restoran ve balo salonu konseptindeki mekânı hizmete açtı.

Pek çok ünlü ismi mekanında ağırlayan Hasan Dere, eğlence ve müzik sektöründe tanınan isimler arasında yer aldı.

Son yıllarda hayatına İstanbul’da devam eden Hasan Dere, yeni işletmeleri için girişimde bulundu.