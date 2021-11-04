BIST 1.574
DOLAR 9,72
EURO 11,24
ALTIN 559,84
HABER /  POLİTİKA

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit Türkiye'nin Suriye'deki varlığı için 'işgalci' dedi

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit Türkiye'nin Suriye'deki varlığı için 'işgalci' dedi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in Türkiye'nin Suriye'deki varlığı için ‘işgalci’ ifadesini kullanması tepki gördü.

Abone ol

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Dışişleri Bakanlığı bütçesi görüşülüyor. HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonları kast ederek Türkiye'ye 'işgalci' ifadesini kullandı. Bunun üzerine AK Parti ve MHP milletvekilleri Koçyiğit’e tepki gösterdiler.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in o ülkeye binlerce kilometre uzaktan gelen komşu olmayan ülkeleri işgalci olarak ilan etmesini isteyerek, “Türkiye Cumhuriyeti işgalci değildir. Uluslararası hukuk, insani hukuk çerçevesinde vatandaşını ve ülkesini muhafaza etmektedir. Oradaki masum insanları korumaktadır. Amerika ve Rusya’ya söyleyin” şeklinde tepki gösterdi.

Yılmaz ile Koçyiğit arasında konuşma süresine ilişkin de tartışma yaşandı. Koçyiğit ve HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Yılmaz’a tepki gösterdi. Bunun üzerine Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz oturuma ara verirken, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy Koçyiğit’e tepkisini sürdürmeye devam etti.

hdp
ÖNCEKİ HABERLER
A Haber’de flaş ayrılık! 10 yıllık ekran yüzü Lamia Ayhan TRT Haber'e transfer oldu
A Haber’de flaş ayrılık! 10 yıllık ekran yüzü Lamia Ayhan TRT Haber'e transfer oldu
Döviz büroları kepenk indirdi! Eylem sadece 30 dakika sürdü
Döviz büroları kepenk indirdi! Eylem sadece 30 dakika sürdü
Pastırma sıcakları nedir 2021 başladı mı kasım ayında pastırma sıcağı kaç gün sürer?
Pastırma sıcakları nedir 2021 başladı mı kasım ayında pastırma sıcağı kaç gün sürer?
TFF'den Galatasaray açıklaması! Ceza verilecek mi?
TFF'den Galatasaray açıklaması! Ceza verilecek mi?
Taciz, toplu istifa! Flash TV'de yeni kriz patlak verdi: Kapatıldı
Taciz, toplu istifa! Flash TV'de yeni kriz patlak verdi: Kapatıldı
Fransa'da durum korkunç! Acil servisler alarm veriyor personel yok
Fransa'da durum korkunç! Acil servisler alarm veriyor personel yok
ABD'den Çin'e gözdağı: Tayvan'ı kesinlikle savunabiliriz
ABD'den Çin'e gözdağı: Tayvan'ı kesinlikle savunabiliriz
Koronavirüs hapına dünyada ilk onay çıktı! Ölümleri yüzde 50 azaltıyor
Koronavirüs hapına dünyada ilk onay çıktı! Ölümleri yüzde 50 azaltıyor
Aykut Erdoğdu kimdir aslen nereli CHP'li Aykut Erdoğdu kaç yaşında?
Aykut Erdoğdu kimdir aslen nereli CHP'li Aykut Erdoğdu kaç yaşında?
Kocaeli'de boşandığı eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü! 18 yıl hapsi istendi
Kocaeli'de boşandığı eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü! 18 yıl hapsi istendi