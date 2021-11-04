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Semih Yalçın Meral Akşener'i Kürdistan çıkışına ürkek kalmakla eleştirdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Semih Yalçın Meral Akşener'i Kürdistan çıkışına ürkek kalmakla eleştirdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i eleştirerek, "Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir hainin sözde Kürdistan beyanı karşısında gösterdiği cebin ve ürkek tavır, ucuz oy beklentilerini açık eden siyasi çapsızlık ve aczin trajik bir örneği olmuştur." ifadesini kullandı.

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Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Akşener'in, dün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda MHP'ye yönelik kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

Son kamuoyu yoklamalarına göre MHP ve Cumhur İttifakı karşısında bocalayan "şer ittifakı"nın seçim kazanma şansının olmadığının ortaya çıktığını belirten Yalçın, böylelikle Akşener'in başbakanlık umutlarının bir başka bahara kaldığının şimdiden kesinleştiğini dile getirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, şunları kaydetti:

"İP müdiresi ve çavuşları yurt gezileri sırasında gittikleri her yerde tepkiyle karşılanmaktadır. Kendisinin hırçın ve saldırgan bir tavır içine girmesi, biraz da yaşadığı bu hayal kırıklığındandır. Müdire Akşener'in, İçişleri Bakanlığı döneminde 28 Şubatçı paşalar cuntasıyla iş birliği ettiği, kendisine verilen emirleri 'paşa paşa' yerine getirdiği anlaşılmıştır.

O dönemde millet adına direnmek yerine bir korkak gibi kafasını kuma gömerek vesayetçi ve evet efendimciliğe razı olan müdire Akşener'in, kağıttan bir kahraman olduğu ortaya çıkmıştır."

Akşener'in, Siirt'in Kurtalan ilçesindeki temasları sırasında bir kişiyle yaşadığı diyaloğa işaret eden Yalçın, "Bir hainin sözde Kürdistan beyanı karşısında müdirenin gösterdiği cebin ve ürkek tavır, ucuz oy beklentilerini açık eden siyasi çapsızlık ve aczin trajik bir örneği olmuştur. Kendisinin kürsüden MHP ve Ülkücü Harekete hadsizce sataşıp sövmesi de cesaretinden değil, ödlekliğini gizleme telaşındandır." değerlendirmesinde bulundu.

"Süleyman Özmenlerin, Dursun Önkuzuların kutlu bayrağını şerefle taşıyan aziz gençleri aşağılamak için sarf ettiği hakaretamiz kelimeleri Akşener'e iade ettiklerini" dile getiren Yalçın, şöyle devam etti:

"İsyan, hazımsızlık ve tahammülsüzlük girdabında çırpınan müdire de, hempaları da, yanaşmaları da ülkücülerin attığı tırnak bile olamaz. Müdire Meral, hemen her konuşmasında kadın olmanın zorluğundan bahsetmekle birlikte Türk kadınını süsleyen geleneksel vakara mugayir her türlü çirkinliği sergilemektedir. Siyasi rakiplerine karşı kadına yakışmayan seviyesiz bir üslup, pespaye bir tavır takınmaktan geri durmamaktadır. İP müdiresi, Türk aile yapısı içinde başat konuma sahip muhterem kadınlarımız için en kötü örnek, siyaset mesleği için de utanç numunesidir.

MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin sözlerini çarpıtarak, 'Sıkıysa gelin Zülfikar'la boynumu vurun' diye efelenen bu acuzeye son sözümüz şudur: Siyasi defolarını beyhude yere pişkinlik ve yüzsüzlükle bastırmaya çalışma. Biraz sabret ve bekle. 2023'te sandıktan çıkan milli irade, Zülfikar misali boynunu vuracaktır."

İşte Akşener'in tartışılan Siirt ziyaretindeki videosu

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