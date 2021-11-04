BIST 1.577
DOLAR 9,73
EURO 11,25
ALTIN 560,48
HABER /  SPOR

Hidayet Türkoğlu yeniden TBF'nin başkanlığına seçildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hidayet Türkoğlu yeniden TBF'nin başkanlığına seçildi

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun olağan seçimli genel kurulunda Hidayet Türkoğlu yeniden başkanlığa seçildi.

Abone ol

JW Marriott Hotel'de gerçekleştirilen genel kurulda 171 delege oy kullanırken, tüm oylar geçerli oldu.

Mevcut başkan Hidayet Türkoğlu, oyların 108'ini alarak ikinci kez bu göreve getirildi. Diğer adaylardan Harun Erdenay 42, Erman Kunter ise 21 oyda kaldı.

Başkanlığa tekrar seçilen Hidayet Türkoğlu, yaptığı teşekkür konuşmasında, "Bu süreçte iyi yaptığımız şeyler gibi yanlışlarımız da oldu. Sizler bizi tekrar buraya seçtiniz. Önümüzdeki 3 yıl daha iyi çalışacağımıza söz vermek istiyorum. İnşallah hep beraber Türk basketbolunu daha iyi yerlere getiririz. Çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Beraber dostça basketbolu iyi yerlere getireceğiz. Oy veren, vermeyen herkes baş tacı. Önümüzdeki hafta hepinizi elinizi sıkmak için ziyaret edeceğim. Tekrar teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Türkoğlu'nun yeni döneminde yönetim kurulu asil üye listesinde şu isimler yer aldı:

Ali Haluk San, Ali Limoncuoğlu, Batur Şulen, Gökhan Dinçer, Hüseyin Beşok, Kemal Dinçer, Mehmet Fatih Öztürk, Mert Mecit Çetinkaya, Mustafa Sarımermer, Muzaffer Yıldırım, Ömer Onan, Serap Köz Yücesir, Şirin Karadeniz, Yılmaz Argüden.

ÖNCEKİ HABERLER
İBB sosyal yardım kartı bakiyesi 2021 4 kişilik aile için kaç para oldu?
İBB sosyal yardım kartı bakiyesi 2021 4 kişilik aile için kaç para oldu?
Adıyaman'da vakalar arttı! 30 ev Kovid-19 karantinasına alındı
Adıyaman'da vakalar arttı! 30 ev Kovid-19 karantinasına alındı
Moody's Türkiye büyüme tahmini yükseltti! Yüzde 9'a çıkardı
Moody's Türkiye büyüme tahmini yükseltti! Yüzde 9'a çıkardı
HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit Türkiye'nin Suriye'deki varlığı için 'işgalci' dedi
HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit Türkiye'nin Suriye'deki varlığı için 'işgalci' dedi
A Haber’de flaş ayrılık! 10 yıllık ekran yüzü Lamia Ayhan TRT Haber'e transfer oldu
A Haber’de flaş ayrılık! 10 yıllık ekran yüzü Lamia Ayhan TRT Haber'e transfer oldu
Döviz büroları kepenk indirdi! Eylem sadece 30 dakika sürdü
Döviz büroları kepenk indirdi! Eylem sadece 30 dakika sürdü
YPG'de şok gelişme! Mazlum Kobani gece yarısı görevden alındı yerine gelen isim dikkat çekti
YPG'de şok gelişme! Mazlum Kobani gece yarısı görevden alındı yerine gelen isim dikkat çekti
Pastırma sıcakları nedir 2021 başladı mı kasım ayında pastırma sıcağı kaç gün sürer?
Pastırma sıcakları nedir 2021 başladı mı kasım ayında pastırma sıcağı kaç gün sürer?
TFF'den Galatasaray açıklaması! Ceza verilecek mi?
TFF'den Galatasaray açıklaması! Ceza verilecek mi?
Emin Çölaşan G-20'deki bu görüntüyü sindiremedi: Beyaz türbanlı bir kadın
Emin Çölaşan G-20'deki bu görüntüyü sindiremedi: Beyaz türbanlı bir kadın