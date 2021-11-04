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Ahmet Davutoğlu'nun erken seçim kehaneti! Devlet Bahçeli...

Ahmet Davutoğlu'nun erken seçim kehaneti! Devlet Bahçeli...

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bahçeli, 2002’de olduğu gibi 'Ben yapmadım onlar yaptı' diyerek AK Parti’yi suçlayıp çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek! " iddiasında bulundu.

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Cumhur İttifakı seçimlerin zamanında yapılacağını söylese de muhalefet aksi görüşte.  Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi işaret ederek erken seçim iddiasında bulundu. 

Paylaştığı videoda ekonomideki sorunlardan bahseden Davutoğlu'na göre Bahçeli, faturayı Ak Parti'yi keserek ittifaktan çekilecek.

"İktidarda Gelecek Partisi olacak"

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Davutoğlu, "Bu iktidar gidecek! Bu kış hayat pahalılığı dayanılmaz hale gelince suçlu kim sorusu sorulduğunda Bahçeli, 2002’de olduğu gibi 'Ben yapmadım onlar yaptı' diyerek AK Parti’yi suçlayıp çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek! Bu iktidar değişecek! iktidarda Gelecek Partisi olacak!" notunu düştü. 

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