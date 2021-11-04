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DSÖ Türkiye Temsilcisi'nden ürküten uyarı: 2,4 milyon kişi bu yüzden ölecek!

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
DSÖ Türkiye Temsilcisi'nden ürküten uyarı: 2,4 milyon kişi bu yüzden ölecek!

DÜNYA Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi (DSÖ) Dr. Batyr Berdyklychev, "Antibiyotik direnciyle ilgili olarak 2050 yılına kadar baktığımızda 2,4 milyon kadar ölümle karşılaşacağı tahmin ediliyor" dedi.

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Sağlık Bakanlığı'nda, yerel ve uluslararası düzeyde tek sağlık kavramının önemine dikkati çekmek için Sağlık Bakanlığı ile DSÖ iş birliğinde, 'Tek Sağlık Günü Programı' düzenlendi.

Programda konuşan DSÖ Türkiye Temsilcisi Berdyklychev "Özellikle Covid-19 bugünlerde bize insan sağlığı, çevre sağlığı ve hayvan sağlığının birbirleriyle bağlantılı olduğunu ve zonotik hastalıkların ne kadar çabuk yayılabileceğini gösterdi. Ve geçen yıllarda başlamış olan çalışmalar yenice ortaya çıkan enfeksiyonların yüzde 60’ının zoonotik kökenli olduğunu gösterdi. Şuan ki mevcut sağlık problemlerinin temeline baktığımızda problemlerin küresel bir etkide olduğunu görüyoruz. Doğal hayata ve diğer canlıların hayatını etkilediğini görüyoruz. Tarım, gıda ve hayvan sağlığını ilgilendiren ve etkileyen; zoonotik hastalıkların yayılmasını da engellemek üzere bizlerin amaçlarından bir tanesi de sürdürülebilir gıda güvenliği ve sürdürülebilir hedeflerimizle ilgili olan adımlardır. Örneğin antibiyotik direnciyle ilgili olan konular özellikle global düzeyde bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Bu ‘Tek Sağlık’ yaklaşımı hastalıkların hem tanısının konulması ve tedavinin yapılması ve önlenmesi için özellikle hastalıkların anti mikrobiyal dirençlerinin engellenmesi ve hastalıkların yayılmasını engellemesi için en önemli adım olduğunu görüyoruz. Antibiyotik direnciyle ilgili olarak 2050 yılına kadar baktığımızda 2,4 milyon kadar ölümle karşılaşacağı tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.

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