BIST 1.574
DOLAR 9,72
EURO 11,24
ALTIN 559,84
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Edirne'de hamsiyi kasa kasa aldılar! Kilosu 5 liraya düştü

Edirne'de hamsiyi kasa kasa aldılar! Kilosu 5 liraya düştü

EDİRNE'de vatandaşlar kilosu 5 liraya düşen hamsiyi kasalarla satın aldı. Balıkçı Hamza Köksoy 150 kasa balık sattıklarını söyledi.

Abone ol

Karadeniz'de hamsi bolluğu tezgahlara yansımaya başladı. Edirne'de geçen haftalarda kilosu 40 liradan satılan hamsi, bugün Balıkpazarı Caddesi'ndeki balıkçı tezgahlarında kilosu 5 liraya düştü. Hamsinin fiyatını 5 liraya düştüğünü duyan vatandaşlar da balıkçı tezgahlarının önünde yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar hamsiyi kasalarla alarak evlerine götürdü. 

'150 kasa balık sattık'

Balıkçı Hamza Köksoy, hamsinin kilosunun 5 liraya düşürmesiyle birlikte satışların arttığını ve gün içinde 150 kasa sattıklarını söyledi. Köksoy, "Hamsi oldukça bol, o nedenle 5 liraya düştü. Vatandaşı görüyorsunuz, herkes memnun, balığını alıp gidiyor evine. Geçen hafta 35-40 liraya satmıştık. Günden güne düşmeye başladı. Bugün de 5 lirayı gördü. Bugün de oldukça rağbet var. İnşallah böyle devam eder ki biz de bol bol balık satarız. Kasalarla da alan oluyor, niye almasınlar ki? Bir çay artık 5 lira. Bugün şu ana kadar 150 kasa sattık, daha da satmaya devam ediyoruz. Temennimiz hep fiyatların bu şekilde devam etmesi" dedi.

Fiyatının 5 liraya düştüğünü öğrendiği için hamsi almaya geldiğini söyleyen Sermet Can ise, "Fiyatı 5 liraya düştüğü için alabildiğim kadar almak istiyorum. Bugün 4 kilo alacağım. 5 liraya düştükten sonra niye almayayım ki. En azından artık bütçesi yetmeyenler de alabilecek" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
DSÖ Türkiye Temsilcisi'nden ürküten uyarı: 2,4 milyon kişi bu yüzden ölecek!
DSÖ Türkiye Temsilcisi'nden ürküten uyarı: 2,4 milyon kişi bu yüzden ölecek!
Hyundai’nin Elektrikli SUV Konsepti SEVEN’dan ilk çizimler paylaşıldı
Hyundai’nin Elektrikli SUV Konsepti SEVEN’dan ilk çizimler paylaşıldı
10 Kasım öğleden sonra tatil mi çarşamba günü resmi tatil mi 2021
10 Kasım öğleden sonra tatil mi çarşamba günü resmi tatil mi 2021
Kemal Kılıçdaroğlu Kandil'e girerim dedi AK Parti'den tepki geldi: Tezkeresiz Kandil mi olur?
Kemal Kılıçdaroğlu Kandil'e girerim dedi AK Parti'den tepki geldi: Tezkeresiz Kandil mi olur?
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Ermenistan'a barış teklifi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Ermenistan'a barış teklifi
15 gün önce aldığı otomobil gözünün önünde alev alev yandı
15 gün önce aldığı otomobil gözünün önünde alev alev yandı
Biontech aşılamasında 3'üncü doz başladı formül değişecek mi sorusu merak ediliyor
Biontech aşılamasında 3'üncü doz başladı formül değişecek mi sorusu merak ediliyor
Semih Yalçın Meral Akşener'i Kürdistan çıkışına ürkek kalmakla eleştirdi
Semih Yalçın Meral Akşener'i Kürdistan çıkışına ürkek kalmakla eleştirdi
Milli Muharip Uçak'ın ilk parçası üretildi Temel Kotil fotoğrafını paylaştı
Milli Muharip Uçak'ın ilk parçası üretildi Temel Kotil fotoğrafını paylaştı
Beşiktaş'ta uyuşturucu satıcısı otel odasında kıskıvrak yakalandı
Beşiktaş'ta uyuşturucu satıcısı otel odasında kıskıvrak yakalandı