BIST 1.574
DOLAR 9,72
EURO 11,24
ALTIN 559,84
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa'da krom madeninde 7 işçi gazdan etkilendi! Acı haber geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bursa'da krom madeninde 7 işçi gazdan etkilendi! Acı haber geldi

BURSA'nın Harmancık ilçesindeki krom madeni ocağında metan gazından zehirlendiği sanılan 7 işçiden biri olan Ömer Erkaya hayatını kaybetti.

Abone ol

Harmancık ilçesinde özel bir firmaya ait krom madeninde saat 08.00 sıralarında mesaiye başlayan işçiler İsmail Biltekin, Recep Gökce, Hakan Lama, Mustafa Karaaslan, İbrahim Burul, Muhammet Kahraman ve Ömer Erkaya, bir süre sonra rahatsızlandı. Saat 10.00 sıralarında ocağa inen bir yetkili, 7 kişinin de hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İşçiler, ekipler tarafından madenden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Ömer Erkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. 6 işçi ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavisi süren işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İşçilerin metan gazından zehirlendikleri ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Osman Nuri Kabaktepe: Seçimde ‘MEGABÜS’ vadedenler İstanbulluları ‘MEGAKUYRUK’lara mahkum etti
Osman Nuri Kabaktepe: Seçimde ‘MEGABÜS’ vadedenler İstanbulluları ‘MEGAKUYRUK’lara mahkum etti
İbrahim Kalın'dan "S-400'ler İncirlik'te" iddiasına açıklama! Suriye'ye operasyon var mı?
İbrahim Kalın'dan "S-400'ler İncirlik'te" iddiasına açıklama! Suriye'ye operasyon var mı?
Edirne'de hamsiyi kasa kasa aldılar! Kilosu 5 liraya düştü
Edirne'de hamsiyi kasa kasa aldılar! Kilosu 5 liraya düştü
DSÖ Türkiye Temsilcisi'nden ürküten uyarı: 2,4 milyon kişi bu yüzden ölecek!
DSÖ Türkiye Temsilcisi'nden ürküten uyarı: 2,4 milyon kişi bu yüzden ölecek!
Yeni hızlı tren hattı İstanbul-Lüleburgaz arası 45 dakikaya düşecek
Yeni hızlı tren hattı İstanbul-Lüleburgaz arası 45 dakikaya düşecek
10 Kasım öğleden sonra tatil mi çarşamba günü resmi tatil mi 2021
10 Kasım öğleden sonra tatil mi çarşamba günü resmi tatil mi 2021
Kemal Kılıçdaroğlu Kandil'e girerim dedi AK Parti'den tepki geldi: Tezkeresiz Kandil mi olur?
Kemal Kılıçdaroğlu Kandil'e girerim dedi AK Parti'den tepki geldi: Tezkeresiz Kandil mi olur?
Ahmet Davutoğlu'nun erken seçim kehaneti! Devlet Bahçeli...
Ahmet Davutoğlu'nun erken seçim kehaneti! Devlet Bahçeli...
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Ermenistan'a barış teklifi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Ermenistan'a barış teklifi
15 gün önce aldığı otomobil gözünün önünde alev alev yandı
15 gün önce aldığı otomobil gözünün önünde alev alev yandı