İbrahim Kalın'dan "S-400'ler İncirlik'te" iddiasına açıklama! Suriye'ye operasyon var mı?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara’da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. S-400 iddialarına ilişkin, "Bu tarz yalan haberlerle gündem değiştirilmek isteniyor" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'S-400'ler İncirlik'te' iddiasına ilişkin, "Vatandaşlarımız da sadece resmi açıklamalara itibar etsinler." ifadelerini kullandı.

F-35 programından çıkarılması hakkında konuşan Kalın "Haksız hukuksuz bir uygulamadır. Birinci talebimiz F-35 programında bulunmaktır." dedi.

Kalın ABD'deki zirveyi de böyle değerlendirdi:

Sayın Cumhurbaşkanımızın Biden'la yapıcı bir görüşmesi oldu. Türk - Amerikan ilişkilerinin olması gereken yerde olması için verilen talimatları yerine getireceğiz. Bölgesel konulardan, Libya olsun Doğu Akdeniz olsun Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçevede dış politika izliyoruz. Cumhurbaşkanımızın gündeme getirdiği konularla ilgili verimli bir görüşme oldu, bu mekanizma da bunu daha da derinleştirecek. Bizim yaptığımız bir ödeme var. F35 konusu çözülemiyorsa vakit kaybetme lüksümüz yok, bunu F16'lar yoluyla telafi yoluna gidebiliriz

Suriye'ye harekat yapılacak mı?

İhtiyaçlar çerçevesinde hesapları TSK tarafından yapılır. Biz zaten Suriye'de sahadayız. Tehditlere karşı tedbirlerimizi almak zorundayız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için ölmüş etiketi

(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kasten #ölmüş etiketi) Bu haberlerin aslı astarı yok. Ama ara ara bu tür spekülasyonlar ve yalan haberler ortaya atarak birtakım sahte gündemlere Türkiye çekilmek isteniyor.