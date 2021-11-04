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Tunceli'de HDP'nin basın açıklaması gerginliği

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Tunceli'de HDP'nin basın açıklaması gerginliği

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Tunceli il örgütünün, 5 yıl önce HDP eş genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş ile 11 milletvekilinin gözaltına alınıp tutuklanmasına ilişkin yapmak istedikleri basın açıklamasına eylem yasağı nedeniyle izin verilmedi. Güvenlik güçleri ile HDP Milletvekili Alican Önlü’nün tartışması sonrası arbede yaşandı.

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Tunceli’de Sanat Sokağı'nın girişinde, aralarında HDP Tunceli milletvekili Alican Önlü’nün de olduğu grup, 5 yıl önce HDP eş genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş ile 11 milletvekilinin gözaltına alınıp, tutuklanmasına ilişkin basın açıklaması yapmak istedi.

Tunceli Valiliği tarafından İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan eylem ve etkinlik yasağı nedeniyle polis, milletvekili dışında açıklamak yapmak isteyen gruba izin vermedi.

Milletvekili Alican Önlü ile güvenlik şube müdürü arasında yaşanan tartışma sonrası gerginlik yaşandı. Milletvekili ve HDP il başkanları açıklama yapmak için Sanat Sokağı’na girmek isteyince güvenlik güçleriyle grup arasında arbede çıktı. Yaşanan gerginliğin ardından, milletvekili Alican Önlü tek başına açıklama yaptıktan sonra grup dağıldı.

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